El presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, ha avisado de que las conversaciones con los demócratas sobre el techo de deuda de EEUU han entrado en punto muerto. Este martes abandonó el Capitolio afirmando que aún no hay acuerdo para evitar el impago, y de hecho Garret Graves, uno de los principales negociadores de McCarthy, ha dicho que no hay más reuniones previstas. Los expertos ya vaticinan que la votación sobre cualquier acuerdo podría no producirse hasta justo antes de la fecha límite del 1 de junio que ha dado la secretaria del Tesoro, Janet Yellen.