CEOE y Cepyme han mostrado su rechazo a las medidas anunciadas este martes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su intervención en el Debate sobre el Estado de la Nación, en el Congreso. Ambas asociaciones han señalado que "se han adoptado sin consulta previa en el marco del diálogo social, no suponen una solución real a los problemas de elevada inflación que hoy sufre la economía española y perjudican claramente la confianza en España".

A través de un comunicado, han manifestado que ante un escenario de subidas de tipos de interés, la creación de nuevos tributos "a la carta" suponen una barrera para las empresas españolas, principalmente para pymes y autónomos, en su camino hacia la recuperación.

Los empresarios españoles han señalado que la inversión, "tan importante tanto para nuestro país como para nuestras empresas, requiere seguridad jurídica, estabilidad regulatoria y calidad de la norma".

No obstante, han querido dejar claro que están dispuestos a buscar una solución a esta situación, si se asumen los costes de la crisis entre todos y no solo haciéndolos recaer sobre las empresas en forma de impuestos. "Queremos ser parte de la solución y no que se nos considere como un problema".

CEOE y Cepyme también han indicado que el incremento desbocado de la inflación "supone un grave perjuicio y un empobrecimiento para todos, tanto para las familias como para las empresas y sus trabajadores".

Asimismo, han querido destacar que, tal y como ha señalado el Banco de España, "mientras que cerca del 77% de las empresas ha experimentado un aumento adicional en sus costes de producción como consecuencia del encarecimiento de sus consumos intermedios, sólo algo más del 38% lo han trasladado a precios finales".