Los analistas apuntan a un crecimiento más lento en el tercer y cuarto trimestre de la economía española. Sin embargo, pese a la desaceleración que vaticinan de cara al segundo semestre, el Producto Interior Bruto (PIB) de España seguirá siendo más fuerte que en el resto de las cuatro grandes economías de la zona euro.

"En general, esperamos que el crecimiento del PIB se reduzca a la mitad, al 0,2% en el tercer y cuarto trimestre, en consonancia con el crecimiento de todo el año del 2,2%", señalan los expertos de Pantheon Macroeconomics, que se muestran más optimistas que el Gobierno.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez, en sus últimas proyecciones enviadas a Bruselas mantenía que la economía española crecerá el 2,1% este año. De momento, los últimos datos muestran que, en el segundo trimestre, avanzó a un ritmo del 0,4%, una décima menos que en los tres primeros meses del año.

La previsión del Banco de España es que el PIB registrará un crecimiento del 2,3%, 2,2% y 2,1% en 2023, 2024 y 2025, respectivamente.

"Es probable que persista un fuerte crecimiento nominal durante el resto de 2023 y en 2024, en consonancia con un ajuste significativo de la deuda pública", apuntan en AXA Investment Managers, donde subrayan que, tras la crisis financiera y de deuda mundial, "el fuerte crecimiento del PIB ha sido clave para reducir la ratio deuda pública de España, a pesar de la relativa inestabilidad política", ya que tanto el sector manufacturero como el de servicios privados "han impulsado la recuperación antes y ahora".

Y coincide en estimar "un crecimiento superior al de la zona euro, en medio de un control más laxo que el visto anteriormente del endurecimiento de la política monetaria del Banco Central Europeo (BCE)", algo que se verá garantizado por "el buen estado de forma del sector servicios".

El consumo debería continuar impulsando el crecimiento a medida que la inflación disminuye. "Pero la mayor parte de esto se verá compensado por un lastre continuo del comercio neto. La temporada de turismo aún no ha terminado, pero las exportaciones de servicios parecen maduras para una corrección. Mientras tanto, es poco probable que se repita el aumento intertrimestral del 4,6% de la inversión en el segundo trimestre, impulsado principalmente por un aumento del 7% en la inversión en construcción, que representa alrededor de la mitad de toda la inversión", dicen en Pantheon Macroeconomics.

Creen también que la industria española volverá a ser un lastre para el crecimiento en el tercer trimestre. Después de cerrar junio con una caída 1,4%, volviendo a tasas negativas. "Esperamos más de lo mismo para el tercer trimestre, sobre todo porque el remanente, si la producción industrial general se mantiene estable en el nivel de junio durante el tercer trimestre, ahora es del -0,5%", expresan los analistas, que dudan de que las cifras de julio a septiembre superen este déficit.

No obstante, no todo es tan negativo. Desde J. Safra Sarasin Sustainable AM destacan que, mientras la producción industrial sigue decepcionando en la eurozona, únicamente en España la producción industrial es ya superior a la de enero de 2020, es decir, antes de la pandemia.

¿AFECTARÁ LA INCERTIDUMBRE POLÍTICA AL CRECIMIENTO?

En Pantheon Macroeconomics ven probable que vayamos a otras elecciones antes de fin de año. "Si es así, la confianza empresarial se verá afectada, pero dudamos que la actividad real sufra mucho. Tanto en 2015 como en 2019, España celebró dos elecciones tras un primer resultado inconcluso y el crecimiento del PIB cambió poco en 2019 y no cayó más que en otras economías importantes de la eurozona entre las dos votaciones en 2015 y 2016", explican.

En Bank of America hacen referencia a la aplicación de los fondos Next Generation EU (NGEU) y su retraso, que podrían trasladar parte del estímulo previsto a 2024: "En España, a falta de un Gobierno con plenos poderes, es probable que la ejecución de los hitos y proyectos de los NGEU se retrase a corto plazo, y eso podría retrasar también los desembolsos y la ejecución del NGEU".