Jamie Dimon, CEO y presidente de JP Morgan, ha afirmado que "las primeras nubes de tormenta ya han llegado" con la inflación, el endurecimiento monetario llevado a cabo por los bancos centrales y la caída del 20% en el mercado de valores.

"Hay que estar preparados para los tiempos inciertos que se avecinan", ha recomendado Dimon en una entrevista concedida a 'Fox Business' y en la que ha querido matizar las declaraciones que realizó el pasado mes de junio sobre el "huracán económico" que se avecinaba.

"Nunca debí haber usado la palabra 'huracán'", ha declarado. "Lo que dije fue que había nubes de tormenta que pueden mitigar. La gente decía que no creía que fuera gran cosa, y yo decía que no, que esas nubes de tormenta podían ser un huracán. Y entonces, estoy diciendo estas cosas, estoy hablando de... podría no ser nada o podría ser malo, y creo que deberíamos entender, no estoy prediciendo lo uno o lo otro".

En cuanto a subidas de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal (Fed), Dimon ha manifestado que las alzas podrían tener que ir más allá de lo que se espera actualmente, aunque se ha mostrado a favor de una pausa para ver el impacto total de los aumentos del año pasado.

Asimismo, el presidente del banco más grande de Estados Unidos ha adelantado que JP Morgan "sigue en modo de contratación" a pesar de la oleada de despidos que se están produciendo en el sector, aunque ha añadido que entiende que las empresas se muestren cautelosas.

"Tenemos muchos planes de crecimiento. Tiendo a no dejar de crecer porque tienes una recesión. Incluso en una recesión, estamos abriendo en nuevos países de los que estamos hablando. Y creemos que esas cosas son muy buenas para los accionistas a largo plazo", ha indicado.

Dimon también ha realizado nuevas críticas contra las criptomonedas y la plataforma FTX, que se declaró en quiebra a finales del año pasado.

Preguntado sobre las lecciones que ha dejado la explosión de FTX, ha subrayado que las transacciones basadas en la cadena de bloques siguen siendo sólidas, pero ha descrito a la malograda plataforma como un "esquema Ponzi descentralizado, porque la gente estaba simplemente exagerando".

"Muchas personas resultaron heridas, y estos eran jubilados, abuelas, personas de bajos ingresos. Fue una pena". "Y debería haber estado poniendo de inmediato algún tipo de marco regulatorio para que haya cierta protección de los inversores", ha enfatizado.

JP Morgan presentará sus resultados empresariales este viernes y, a este respecto, Dimon ha incidido en la solidez de los balances generales de las empresas y los consumidores de EEUU, que "siguen en buena forma".