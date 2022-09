La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), Raquel Sánchez, ha anunciado que los descuentos del transporte público se han activado en toda España con 425.000 abonos gratuitos de Cercanías, Rodalies y Media Distancia expedidos en apenas ocho días.

Desde este jueves, los usuarios recurrentes o habituales del transporte público urbano, metropolitano e interurbano pueden beneficiarse de las ayudas aprobadas por el Gobierno para combatir la elevada inflación, reforzar el uso del transporte público, reducir la dependencia energética y contribuir a paliar los efectos climáticos adversos.

“Esta medida es positiva para ayudar a los bolsillos de clases medias y trabajadoras y sirve como aliciente para recuperar esa movilidad en trasporte público que es la más sostenible”, ha asegurado la ministra Raquel Sánchez, que esta mañana ha supervisado el funcionamiento de los abonos gratuitos de Renfe en su primer día de funcionamiento en la estación madrileña de Nuevos Ministerios.

La ministra se ha mostrado satisfecha con la repercusión de esta medida y ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que se sume a esta iniciativa “histórica” y que, según ha remarcado, demuestra que el Gobierno está adoptando medidas útiles en un contexto muy complicado por la crisis de Ucrania.

DESCUENTOS EN EL TRANSPORTE FERROVIARIO

Renfe ha creado un título específico para cada núcleo de Cercanías o Rodalies válido para viajes ilimitados entre cualquier origen y destino hasta el 31 de diciembre de 2022, que será gratuito para todos los usuarios que realicen 16 o más viajes en los cuatro meses de vigencia. Los clientes deben abonar una fianza de 10 euros para adquirir el nuevo abono, que se devolverá una vez se verifique la recurrencia. En torno al 77% de los títulos gratuitos solicitados son para Cercanías.

También se ha puesto a disposición de los usuarios habituales un título especial con viajes ilimitados para los servicios de Media Distancia convencional con una validez de cuatro meses. A través de las taquillas o máquinas autoventa, se vende un abono por cada una de las rutas (origen-destino) y serán gratuitos para los usuarios que realicen 16 o más trayectos durante el periodo de vigencia. En este caso, habrá que abonar una fianza de 20 euros que se devolverá también tras verificar la recurrencia.

DESCUENTOS AVANT DEL 50%

Los servicios Avant OSP (obligación de servicio público) ofrecen un descuento del 50% para los usuarios recurrentes. Así, este jueves se han puesto a la venta los títulos multiviaje Avant (Abono Tarjeta Plus, Tarjeta Plus 10 o Tarjeta Plus 10-45) a mitad de precio, con condiciones de uso específicas adaptadas al período de bonificación establecido. Los abonos vendidos con anterioridad al 1 de septiembre, cuyos viajes se utilicen durante el periodo de vigencia de los descuentos, podrán solicitar la devolución del 50% de cada viaje realizado en ese periodo a través de los canales de postventa. Los descuentos de familia numerosa y otros organismos se aplicarán tras la rebaja del 50%.

También se han activado los descuentos del 50% para usuarios recurrentes en determinados servicios de alta velocidad no declarados obligación de servicio público, en los que el tiempo de viaje sea menor a 100 minutos y en los que no existan acuerdos marco de reserva de capacidad en vigor. Así, se aplicará en 19 rutas que se localizan principalmente en Castilla y León y Galicia.

Para aplicar los descuentos del 50% se crea un nuevo Abono Ave Recurrente con condiciones equivalentes a los de los bonos Avant Tarjeta Plus 10 ya existentes. Así, estos bonos serán válidos para 10 viajes, en ambos sentidos, entre el origen y destino solicitado por el cliente.

50% EN LAS LÍNEAS DE AUTOBÚS

Los abonos y títulos multiviaje de los servicios de autobús interurbano de titularidad estatal también tienen descuentos del 50%. Así, las empresas que operan este tipo de rutas, que disponen de estos bonos, aplicarán las rebajas a los títulos vendidos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2022 para que los usuarios recurrentes de estas líneas, como las que unen Madrid y Segovia, Guadalajara y Madrid, Teruel y Barcelona, Jaén y Madrid, Gijón y León o Logroño y Soria, se beneficien de las ayudas temporales. El Gobierno ha reservado 5,5 millones de euros para financiar esta medida.

30% EN URBANO E INTERURBANO

En cuanto a las ayudas directas aprobadas por el Gobierno para reducir un 30% el precio del transporte público de competencia autonómica y local a los pasajeros habituales, el Ministerio ha recibido el compromiso de todas las comunidades y ciudades autónomas y de 178 entidades locales para rebajar los abonos y títulos multiviaje entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2022.

También se ha habilitado la posibilidad de que Mitma asuma el pago de la cantidad que los consorcios de transporte u otras entidades públicas que gestionen el transporte metropolitano abonan a Renfe por los viajes en Cercanías y Rodalies, siempre que los consorcios reduzcan el precio de los títulos multimodales en los que participen dichos servicios de Renfe durante el mismo periodo.

Tras la implantación de la medida el próximo uno de septiembre, el Ministerio realizará la transferencia correspondiente al abono de las ayudas directas a partir del último trimestre de 2022.

CANARIAS Y BALEARES

En paralelo, el Ministerio ha firmados dos protocolos con los gobiernos de Baleares y Canarias, respectivamente, para aumentar las bonificaciones al transporte público colectivo en estas comunidades autónomas dadas las especiales características que implica la insularidad y de la necesidad de articular políticas desde el gobierno de España para favorecer la igualdad entre los ciudadanos de las islas y de la península.

El protocolo rubricado con Canarias recoge una mejora de las ayudas directas estatales para elevar al 50% el descuento en los abonos y títulos multiviaje del transporte público colectivo terrestre en Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife, La Palma y La Gomera.

En cuanto a las islas de Menorca, Ibiza y Formentera, el acuerdo firmado por Baleares aprueba ampliar las ayudas directas para el transporte público por carretera que presta servicio en el archipiélago para que el descuento aplicable a los usuarios recurrentes llegue hasta el 50%.

En el caso del transporte público ferroviario existente en las Islas Baleares, se bonificará al 100% los abonos y títulos multiviaje, garantizando así que el tren de Mallorca sea gratuito para los usuarios recurrentes entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2022.