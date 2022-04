A continuación presentamos las cinco noticias más importantes de este jueves, 14 de abril, en los mercados.

Los expertos huyen de las bolsas europeas: "De momento, inversión, la justa". Las bolsas europeas no son actualmente la mejor opción para los analistas. A la guerra de Ucrania, que ha agravado los problemas de inflación, se suma la incertidumbre por lo que pueda pasar en la segunda vuelta de las elecciones francesas, del 24 de abril. Aunque se confía en el triunfo de Emmanuel Macron, una victoria de Marine Le Pen, que no se descarta en absoluto, supondría un revés muy contundente para los índices del Viejo Continente, que ya están de por sí muy tocados.

Putin apunta a elevar el consumo interno de petróleo y gas y buscar nuevos compradores. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha apuntado a la posibilidad de aumentar el consumo interno de petróleo, gas y carbón ruso, así como abrirse a nuevos mercados de exportación como alternativa a las sanciones impuestas por la Unión Europea y otros países, que buscan reducir la dependencia energética de Moscú.

El BCE sucumbirá a la inflación, estanflación y la Fed y se mostrará más agresivo. El Banco Central Europeo (BCE) llega a su cita con los mercados de abril haciendo malabarismos para gestionar el aumento de la inflación con los riesgos a la baja del crecimiento (la temida estanflación) y la creciente presión del resto de bancos centrales del mundo que están endureciendo a marchas forzadas sus políticas monetarias. A la promesa de la Reserva Federal de EEUU de una normalización mucho más rápida se suman otras actuaciones como la del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda, que ha subido tipos al mayor ritmo en dos décadas. Por no hablar de las estremecedoras cifras de una inflación en récord histórico en la eurozona: 7,5%.

Waller (Fed) ve probables varias subidas de medio punto de los tipos este año. Christopher Waller, miembro de la Reserva Federal (Fed), espera que los tipos de interés suban considerablemente en los próximos meses. En concreto, cree que los datos actuales de la inflación y la fortaleza de la economía justificarían varias subidas de medio punto este año, algo nada habitual, dado que la Fed normalmente plantea incrementos de 25 puntos básicos.

La inflación no destruirá la demanda en EEUU por los ahorros de los hogares. Desde que comenzó la pandemia del coronavirus, el ahorro ha sido la tónica dominante en gran parte de los hogares de todo el mundo. Muchas personas seguían trabajando o recibiendo ayudas estatales mientras no podía salir a gastar el dinero que ganaba en ocio u otros productos que no llegaban por el cierre de tiendas, fábricas o los fallos de la cadena de suministros. Este montante ahora puede servir de colchón para que la inflación no termine con la demanda en Estados Unidos, tal y como adelantan los expertos de Oxford Economics.