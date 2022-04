Desde que comenzó la pandemia del coronavirus, el ahorro ha sido la tónica dominante en gran parte de los hogares de todo el mundo. Muchas personas seguían trabajando o recibiendo ayudas estatales mientras no podía salir a gastar el dinero que ganaba en ocio u otros productos que no llegaban por el cierre de tiendas, fábricas o los fallos de la cadena de suministros. Este montante ahora puede servir de colchón para que la inflación no termine con la demanda en Estados Unidos, tal y como adelantan los expertos de Oxford Economics.