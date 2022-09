La líder del Ejecutivo comunitario ha comparecido junto al Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, para presentar esta propuesta que deberá ser deliberada y ratificada por los Estados miembros. No será sencillo, puesto que se requiere unanimidad y existe una división muy clara entre los Veintisiete, siendo la Hungría de Viktor Orbán la más crítica con esta y otras medidas similares.

El objetivo es claro. “Queremos aislar aún más la economía rusa y dejar los productos rusos fuera del mercado europeo, privando de 7.000 millones de beneficios”, ha asegurado Von der Leyen en una aparición en la que no han admitido preguntas, al tiempo que ha afirmado que el régimen de Putin “usa los combustibles fósiles para financiar la guerra”. “Estas nuevas prohibiciones atacan a la base económica de Rusia, que no debería beneficiarse de los conocimientos y experiencia de Europa”, ha afirmado.

“Ya hemos acordado prohibir el petróleo por mar en la UE desde el 5 de diciembre. Hay países que todavía necesitan ese petróleo a bajos precios, por eso el G7 ha acordado en principio introducir un tope al precio para esos terceros países. Eso reduciría los beneficios rusos y mantendría estable el mercado energético, por eso ponemos ahora las bases legales para ese tope a los precios del petróleo”, ha añadido la presidenta de la Comisión.

Asimismo, la UE propondrá incorporar a nuevas personalidades y entidades en su lista de sancionados y prohibir que los ciudadanos comunitarios formen parte de los órganos de gobierno de las empresas estatales rusas. El pasado mayo, el excanciller alemán Gerhard Schröder renunció a su cargo en la petrolera estatal rusa Rosneft, cuyo consejo de administración presidía desde 2017; Schröder también estaba siendo considerado para formar parte de la cúpula directiva de la gasista Gazprom.

Russia has escalated the invasion of Ukraine to a new level.



And we are determined to make the Kremlin pay the price for this further escalation.



Today, we are proposing a new package of biting sanctions against Russia ↓

https://t.co/MrirRm1m4l