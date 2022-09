El diario británico ‘Financial Times’ asegura haber tenido acceso a un borrador de propuestas del Ejecutivo comunitario en el que la Comisión recomienda a los Estados miembros que limiten el precio de la electricidad generada con fuentes no procedentes del gas, como parques eólicos o la energía nuclear, a 200 euros por megavatio hora. El límite, señalan, debería ser lo suficientemente alto como para no desanimar la inversión futura en tecnologías no productoras de gas.

Este tope, explica la Comisión en dicho documento, imitaría "los resultados del mercado que cabría esperar si las cadenas de suministro mundiales funcionaran con normalidad y no estuvieran sujetas a la militarización de la energía a través de las interrupciones del suministro de gas".

Por otra parte, el documento también propone la obligación de reducir el consumo de electricidad en un 5% en las horas de mayor consumo. ‘Financial Times’ señala que también ha tenido acceso a unas declaraciones preparadas de Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión, en las que la mandataria germana se hace eco de estas y otras medidas para reducir el impacto de la crisis del gas ruso en el Viejo Continente.

El pasado lunes, la líder del Ejecutivo comunitario aseguró en Twitter que “Putin está usando la energía como un arma mediante cortes de energía que están manipulando nuestros mercados energéticos”. Asimismo, deslizó diversas medidas que estarían incluidas en la propuesta de Bruselas para la intervención y reforma del mercado eléctrico, como la reducción de la demanda,topes al precio del gas ruso, ayudas a los consumidores más vulnerables con los ingresos del sector energético y prestar apoyo a los productores que se enfrenten a problemas de liquidez relacionados con la volatilidad de precios.

The @EU_Commission proposal will aim to:



• Reduce electricity demand (peaks)

• Price cap on 🇷🇺 pipeline gas

• Help vulnerable consumers & businesses with revenue from the energy sector

• Enable support to electricity producers facing liquidity challenges linked to volatility