Para la Academia, los galardonados “han mejorado significativamente nuestra comprensión del papel de los bancos en la economía, especialmente durante las crisis financieras”. “Una conclusión importante de sus investigaciones es por qué es vital evitar el colapso de los bancos”, explican en un comunicado emitido este lunes.

BREAKING NEWS:

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2022 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel to Ben S. Bernanke, Douglas W. Diamond and Philip H. Dybvig “for research on banks and financial crises.”#NobelPrize pic.twitter.com/cW0sLFh2sj