El impuesto de solidaridad temporal sobre las grandes fortunas está "frenando" la llegada a España de altos patrimonios procedentes del extranjero. Así lo afirman desde la firma de inversión A&G, donde aseguran que conocen "casos notorios" de que esto se está produciendo.

Consideran, además, que esta nueva imposición "no consigue generar riqueza", según ha expresado su director de Asesoramiento Patrimonial, Francisco González, y "la armonización que se pretende realmente no es efectiva". Además, ha asegurado que lo ven "inconstitucional", ya que "no hay nada que justifique la presencia de este impuesto".

Sin embargo, antes del pronunciamiento final del Tribunal Constitucional tras denunciarlo algunas CCAA, recomiendan que el contribuyente lo pague y después lo recurra: "No somos partidarios de que no se pague". No obstante, como hasta la sentencia de la justicia pueden pasar años, aconseja mantener vivo el recurso a la espera de la decisión.

Hay que recordar que este impuesto se configura como complementario al impuesto sobre el patrimonio, de carácter estatal, no susceptible de cesión a las CCAA, para gravar con una cuota adicional los patrimonios de las personas físicas de cuantía superior a 3.000.000 de euros.

En concreto, para los patrimonios de entre 3 y 5 millones, será del 1,7%, mientras que para los que tengan entre 5 y 10 millones, se articulará en el 2,1%. Los patrimonios superiores a los 10 millones de euros se gravarán en un 3,5%.