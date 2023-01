2023 ha comenzado instaurando el optimismo en los parqués de todo el mundo. Los expertos, en cambio, prefieren optar por la prudencia y son conscientes de que los desafíos de 2022 seguirán presentes durante el nuevo año. Por ello, advierten a los inversores para que no se dejen llevar por esta tendencia alcista, en particular, la que están viviendo las acciones tecnológicas. "Solo recuerde, si estuviera comprando tecnología aquí con algunos números macroeconómicos más débiles, no está invirtiendo, simplemente está jugando", ha avisado Jim Cramer en 'CNBC'.