El Ibex 35 y el resto de bolsas europeas se mantienen en negativo a estas horas del viernes (Ibex: -0,08%, 9.399; Dax: -0,68%; Cac: -1,01%; Ftse MIB: -0,4%; Ftse 100: -1,3%) tras las subidas de ayer a este lado del Atlántico, que fueron del 1,31% para el índice español, y después de que Wall Street acaba con caídas ante las últimas palabras del presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell. Los recortes se han extendido a Asia esta madrugada, donde la noticia es, sin duda, el hackeo al banco ICBC (Industrial and Commercial Bank of China) por el mismo grupo que, sólo en el último año, ha atacado a Boeing, ION Trading y Royal Mail en Reino Unido.

Dentro del Ibex destacan ahora las alzas en Repsol, Indra y Rovi y las caídas en Colonial -que ayer, tras el cierre, anunció cuentas, con unas pérdidas hasta septiembre de 299 millones-, ArcelorMIttal, Merlin y Grifols.

"NO DUDAREMOS EN ENDURECER AÚN MÁS"

El presidente de la Fed dijo ayer que "si resulta apropiado endurecer aún más, no dudaremos en hacerlo". Así lo señaló durante su intervención en el panel 'Desafíos de política monetaria en una economía global', organizado por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Wall Street, que cotizaba plano hasta sus palabras, se decantó finalmente por los descensos ante el riesgo de nuevas subidas de tipos, y el Dow cerró con recortes del 0,65%, mientras que el S&P se dejó un 0,8% y el Nasdaq, un 0,94%.

Powell añadió que la Fed seguirá "actuando con cautela", lo que le permitirá "abordar tanto el riesgo de ser engañados por unos buenos meses de datos como el riesgo de un ajuste excesivo". De esta manera, enfatizó que las decisiones sobre política monetaria se tomarán "reunión a reunión".

'BLOOMBERG', 'FT', 'WSJ'... LLEVAN LA SITUACIÓN POLÍTICA DE ESPAÑA A PORTADA

Al cierre de esta semana hay que hablar también de la situación política de nuestro país. Aunque, hasta el momento, no está teniendo repercusiones en la bolsa, es un hecho que la tensión ha alcanzado cosas inusitadas y que, actualmente, no se habla de otra cosa en España tras el pacto alcanzado entre PSOE y Junts per Catalunya para investir a Pedro Sánchez, con todo lo que este implica a nivel político, económico y social.

Uno de los aspectos del pacto, tal y como les hemos venido informando en Bolsamanía, es que ambas formaciones han acordado, como parte del mismo, su intención de "promover el regreso a Catalunya" de las empresas que abandonaron el territorio tras el referéndum celebrado el 1 de octubre de 2017.

Hoy 'Bloomberg' lleva la situación de España a portada, en un artículo que señala, en su primer párrafo, que "el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pasado la mayor parte de su carrera política en la cuerda floja y se juega el futuro de España en su capacidad para hacer otro escandaloso ejercicio de equilibrismo". El texto se refiere también al disparo que recibió ayer Alejo Vidal-Quadras, fundador de Vox, en pleno centro de Madrid y a las continuas manifestaciones de protesta en la calle contra el pacto con Junts.

'The Wall Street Journal', por su parte, recuerda el miedo que se tenía en el verano a que Vox entrara en el Gobierno y dice que, al final, "la alternativa es peor". 'Financial Times' advierte que el pacto PSOE-Junts "abrirá un nuevo capítulo rencoroso y potencialmente explosivo en la política española".

SUBIDAS DEL 1%

El Ibex acumula en la semana subidas que rondan el 1% a la espera de lo que haga definitivamente este viernes. Ayer superó la resistencia de los 9.339 puntos y tiene la siguiente en los 9.434 puntos.

Por lo demás, señalar que este viernes se han publicado más resultados empresariales (como los de Cellnex en España o Diageo en Reino Unido) y, en el ámbito macro, se ha conocido el PIB británico del tercer trimestre y la Confianza de la Universidad de Michigan.

OTROS MERCADOS

El euro se cambia a 1,0674 dólares (+0,08%). El petróleo sube más de un 1%. El Brent se sitúa en 80,92 dólares y el WTI, en 76,61 dólares.

El oro cae un 0,9% (1.952 dólares) y la plata pierde un 1,66% (22,53 dólares).

El bitcoin cotiza en 37.000 dólares (37.042 dólares) y el ethereum supera los 2.000 (2.095 dólares).

La rentabilidad del bono americano a 10 años se sitúa en el 4,636%.