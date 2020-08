El Ibex 35 ha subido un 1,49%, hasta 7.053,90 puntos, impulsado por el rebote de los bancos y los valores del sector turístico. Las bolsas europeas suben mucho menos por las tensiones entre China y EEUU por la guerra tecnológica entre ambas potencias. Los parqués del Viejo Continente tratarán de sacudirse estos acontecimientos, al igual que el conflicto legislativo que se gesta en Washington, después de las órdenes ejecutivas del presidente de EEUU, Donald Trump, para ampliar las ayudas contra la pandemia.

Banco Sabadell (+9%) y Bankia (+6%) han sido los bancos más alcistas, seguidos de CaixaBank, Santander y BBVA.

En el Mercado Continuo, han destacado de nuevo las fuertes ganancias de Liberbank, que se ha disparado un 15% y ha extendido el fuerte rally tras la entrada de Bank of America en su capital. Además, Unicaja ha avanzado un 9% al ser otro de los candidatos a protagonizar operaciones corporativas.

Esta semana aún colean algunos resultados, como por ejemplo, Aramco, que ha ganado un 73% menos entre abril y junio, pero ya ve señales de recuperación.

Y en otros mercados, el petróleo Brent repunta un 1%, hasta 44,83 dólares, mientras el euro se deprecia un 0,2% y se cambia a 1,1762 dólares. Además, la rentabilidad del bono español a 10 años se relaja hasta el 0,26% y la prima de riesgo española se mantiene en 79 puntos.

A nivel estratégico, Bank of America sigue siendo muy alcista con las acciones europeas en un horizonte de corto plazo. Buena prueba de ello es que sus analistas anticipan un repunte del 15% para el índice Stoxx 600 hasta el mes de noviembre. Su previsión está basada en una recuperación continuada de la actividad económica en la zona euro hasta el final del tercer trimestre, tras la mejora observada en los indicadores en los últimos tres meses.

No obstante, la economía española corre el peligro de perder el tren de la recuperación de la crisis provocada por la pandemia de Covid-19 respecto de las principales economías avanzadas y vuelve a ofrecer síntomas de debilidad, según ha alertado la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).

ANÁLISIS DEL IBEX 35

"Nuestro selectivo no puede, no tiene fuerza. Y lo que es peor, cada vez menos", señala José María Rodriguez, analista de Bolsamanía. "Mientras tenemos a muchos índices de peso como el Dax y el S&P 500 cerca de los máximos anuales (e históricos) nosotros hemos rebotado, al tick, hasta el 50% de ajuste/retroceso de la caída previa y desde ahí nos estamos desinflando", prosigue. La banca está siendo el principal culpable del último tramo correctivo "y ya sabemos que sin ellos no podemos llegar muy lejos", comenta el experto.

"La perforación del soporte de corto plazo que teníamos en los 7.060 puntos (ahora resistencia) ha hecho daño y si nada lo remedia no podemos descartar una vuelta a los mínimos anuales en los 5.814 puntos", agrega. "Desde los máximos del rebote (8.000) nos encontramos construyendo máximos y mínimos decrecientes. Y así no se sube".