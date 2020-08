Estacionalmente, el periodo estival suele ser sinónimo de caídas en las bolsas. Son muchos los veranos en los que hemos asistido a fuertes caídas en los mercados, sobre todo en el mes de agosto.

Análisis Técnico SIN SEÑAL

Suele decirse que es porque los inversores están de vacaciones, aunque no estoy nada de acuerdo con esta afirmación. A posteriori, siempre se puede justificar cualquier movimiento en los mercados y es cierto que durante el periodo estival el volumen suele ser más bajo que durante el resto del año. Pero si hay algo que tengo claro es que los inversores pequeños, los de toda la vida, no pintamos nada en el mercado. El dinero de verdad, el que mueve el mercado, es otro. Ese dinero es el que día a día mueven todos los bancos, brókers y agencias. Y este nunca descansa, o mejor dicho el dinero nunca descansa. Siempre está ahí, preparado para lo que pueda surgir, tanto al alza como a la baja.

Hay pautas estacionales que suelen funcionar bastante bien en líneas generales, pero no son infalibles. Nada es infalible en los mercados. Tenemos que si el 'rally' de Navidad, el mes de los suelos de mercado (octubre), el 'sell in may and go away', etcétera. Pero sí, agosto suele ser un mes difícil para los mercados. Ahora bien, quitando el Ibex que está muy tocado como bien sabemos, el resto de índices del Viejo Continente y de Wall Street siguen fuertes. Ya no suben con la misma alegría de antes (momentum), pero tampoco se ha perforado ningún soporte importante. Por el momento se están desplazando lateralmente, consumiendo tiempo en lugar de corregir en profundidad. Y luego está el Ibex, que sigue comportándose mucho pero que los demás, algo que ya viene de muy muy lejos y que no va a cambiar. Los únicos que se salvan son algunas 'utilities', con Iberdrola y Endesa a la cabeza. Y poco más. Los bancos están muy mal, liderados por las caídas de Santander y BBVA y mejor no hablemos de Telefónica. O sea, lo de siempre.

A continuación, analizamos los siguientes índices bursátiles.

IBEX 35

Nuestro selectivo no puede, no tiene fuerza. Y lo que es peor, cada vez menos. Mientras tenemos a muchos índices de peso como el Dax y el S&P 500 cerca de los máximos anuales (e históricos) nosotros hemos rebotado, al tick, hasta el 50% de ajuste/retroceso de la caída previa y desde ahí nos estamos desinflando. La banca está siendo el principal culpable del último tramo correctivo y ya sabemos que sin ellos no podemos llegar muy lejos. La perforación del soporte de corto plazo que teníamos en los 7.060 puntos (ahora resistencia) ha hecho daño y si nada lo remedia no podemos descartar una vuelta a los mínimos anuales en los 5.814 puntos. Desde los máximos del rebote (8.000) nos encontramos construyendo máximos y mínimos decrecientes. Y así no se sube.

Gráfico semanal del Ibex 35

DAX 30

Solo cotiza a un 9% de los máximos anuales e históricos, lo que ya lo dice todo. El precio lleva cerca de dos meses desplegando un movimiento lateral, lo que no es malo. Como primera zona de soporte a vigilar tenemos el hueco alcista semanal de los 11.586 puntos. Hueco que en su momento se rellenó, pero no se cerró. O dicho con otras palabras, en la medida en que este 'gap' no se cierre no tendremos la más mínima señal de debilidad dentro de la vigente estructura de los precios. A día de hoy los mínimos y máximos crecientes siguen intactos. Y así no se cae. Nada que ver el gráfico del índice alemán con el de nuestro índice.

Gráfico semanal de Dax 30

S&P 500

El principal índice del mundo puede marcar nuevos máximos anuales e históricos en cualquier momento. Los tenemos ahí, a la vuelta de la esquina. De manera que al final, y como ya hemos comentado en numerosas ocasiones, va a terminar dejándonos una espectacular vuelta en 'V' como ya hizo el Nasdaq a principios de junio. Como primera zona de soporte, aunque bastante alejada del precio en este momento, tenemos los mínimos de junio, en los 2.965 puntos. Al final, de haber recaída hacia los mínimos anuales, solo será cosa del Ibex. Lejos de parecer pesado, insisto, al mercado hemos de ir a comprar fortaleza, no debilidad. Y como ya sabemos desde hace una década la fortaleza está sobre todo en Wall Street y dentro de Europa en el Dax alemán. De lo que podemos deducir que donde no hay que estar invertidos es en el Ibex.