Las bolsas afrontan esta semana el comienzo de la temporada de resultados al otro lado del Atlántico. JP Morgan, Wells Fargo y Goldman anuncian sus cuentas del primer trimestre el miércoles; Bank of America, Citigroup y BlackRock comunicarán las suyas el jueves y Morgan Stanley y Bank of New York Mellon publicarán sus cifras el viernes. Junto a los resultado empresariales, los inversores seguirán muy pendientes de todo lo relacionado con las vacunas y la evolución del proceso de vacunación.