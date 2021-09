El Ibex despide este viernes una semana que ha estado marcado por la incertidumbre debido a la crisis de la promotora Evergrande. El selectivo y el resto de bolsas europeas cayeron con fuerza el lunes, mientras que las siguientes tres sesiones han sido de recuperación y mucha más calma. Aunque el miedo al impacto que pueda derivarse de la quiebra de Evergrande se ha moderado, lo cierto es que la preocupación persiste.

China ha pedido a los funcionarios locales que se preparen para una "posible tormenta" si Evergrande se acaba hundiendo, según informa este viernes 'The Wall Street Journal'. Por otro lado, la promotora ha dejado pasar la fecha (el plazo se cumplía este jueves) de vencimiento para pagar la deuda de 83 millones de sus bonos en dólares. La compañía no se ha pronunciado sobre si liquidará o no dicha cantidad, contribuyendo a generar más nerviosismo en el mercado. Hoy ha vuelto a desplomarse en la bolsa de Hong Kong.

Ahora se abre un periodo de gracia de al menos 30 días antes de que pueda declararse un impago, ya que los reguladores chinos instan a la empresa a evitarlo, y durante ese periodo también vencen otros pagos de bonos.

Con todo, las bolsas asiáticas han vivido una jornada de movimientos mixtos y moderados después de que Wall Street, más centrado en el último mensaje de Jerome Powell y el 'tapering', acabara ayer con subidas superiores al 1%. Los futuros europeos vienen con leves recortes del 0,1%.

En cuanto a la agenda de este viernes, el dato más relevante será el IFO alemán del mes de septiembre. En EEUU se publican datos de viviendas.

LOGRA SUPERAR RESISTENCIAS

El Ibex dejó este jueves una señal de fortaleza al lograr superar la resistencia de corto plazo que tenía en los 8.858 puntos. El selectivo español cerró la sesión en los 8.876 puntos, con alzas del 0,78%.

"Se confirma, por lo tanto, el rebote en la media de 200 sesiones. El índice ha subido un 4% desde los mínimos del lunes, por lo que no descartamos una consolidación de niveles por estos precios antes de continuar con su escalada alcista", afirma César Nuez, analista de Bolsamanía y responsable de Trader Watch.

"El primer nivel de resistencia se encuentra en los 9.055 puntos. La superación de este nivel de precios sería una demostración de fortaleza que nos haría pensar en un próximo ataque a los máximos anuales que presenta en los 9.310 puntos", añade.

Por valores, hoy los inversores estarán pendientes de Aena, que ayer fue el peor del Ibex tras explicar que calcula perder 1.500 millones de euros a lo largo del periodo 2020-2025 debido al recorte aplicado por el Congreso al alquiler de los locales comerciales que gestiona en su red de aeropuertos. Los medios publican este viernes que la compañía prepara una batalla legal para enfrentar esta medida.

OTROS MERCADOS

El euro se cambia a 1,1738 dólares (+0,02%). El petróleo sube levemente, con el Brent en 77,41 dólares y el WTI en 73,38 dólares.

El oro y la plata apenas se mueven, con el primero en 1.750 dólares y el segundo en 22,64 dólares.

El bitcoin cae un 1,76% (44.015 dólares) y el ethereum se deja un 3,09% (3.052 dólares).

La rentabilidad del bono americano a 10 años se sitúa en el 1,441%.