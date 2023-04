El Ibex 35 cotiza en tablas en el acumulado de la semana después de hacerlo peor en la primera parte de la misma y subir en la segunda. El selectivo parte hoy desde los 9.310 puntos tras avanzar ayer un 0,34%. La semana se ha caracterizado por ser bastante tranquila y por la ausencia de sobresaltados. Ni siquiera el IPC de marzo de EEUU, la referencia más relevante, logró mover a las bolsas.

Este viernes los inversores afrontan el comienzo de la temporada de resultados del primer trimestre, que como siempre arranca con las cuentas de los bancos de Estados Unidos. Hoy publican sus cifras JP Morgan, Citigroup y Wells Fargo. Evidentemente, las cuentas de los bancos van a estar condicionadas por la crisis que el sector vivió en el mes de marzo y que puede repercutir, para bien o para mal, como dicen los expertos, no sólo en términos del impacto de la demanda de préstamos, sino también en términos de afluencia de depósitos que han llegado a los bancos más grandes desde los más pequeños, los más afectados por la crisis.

Además de los resultados, la agenda de la última sesión bursátil de la semana incluye el dato definitivo de IPC de España del mes de marzo, y las ventas minoristas, la producción industrial y la confianza de la Universidad de Michigan también al otro lado del Atlántico.

Este viernes se sigue hablando de Ferrovial, que ayer cerró con subidas del 0,9% tras aprobar la Junta General de Accionistas el traslado a Países Bajos. Sólo Leopoldo del Pino, hermano del presidente Rafael del Pino y que posee el 4,5% de Ferrovial, y otro 0,22% del capital (en total, un 4,7%, aunque el porcentaje no está confirmado) han votado en contra. Ahora tienen hasta el 13 de mayo para decidir si ejercen el derecho de separación. Si lo hicieran, superarían el 2,5% de límite del capital autoimpuesto por Ferrovial y la operación no saldría adelante. Sin embargo, no se espera que esto suceda.

Con todo, la tranquilidad se ha impuesto en las bolsas, tanto en las europeas, como en las americanas y las asiáticas. Ahora, los próximos catalizadores serán, precisamente, los resultados, mientras que los inversores seguirán muy pendientes de todo lo que vaya ocurriendo y que pudiera influir en la decisión de tipos de la Reserva Federal (Fed) de mayo.

OTROS MERCADOS

El euro se cambia a 1,1066 dólares (+0,22%). El petróleo sube un 0,4%. El Brent se sitúa en 86,38 dólares y el WTI, en 82,53 dólares.

El oro está plano, en 2.056 dólares, y la plata avanza un 0,6% (26,08 dólares).

El bitcoin roza los 31.000 dólares (30.812 dólares) y el ethereum supera los 2.000 dólares (2.121 dólares).

La rentabilidad del bono americano a 10 años se sitúa en el 3,439%.