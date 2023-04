Wall Street anticipa suaves ganancias este jueves tras las pérdidas moderadas del miércoles después de que las actas de la última reunión de la Reserva Federal (Fed) indicasen que los banqueros centrales esperan ahora "una leve recesión a partir de finales de este año, con una recuperación en los dos años siguientes".

"Las recientes turbulencias bancarias parecen haber atenuado la función de reacción de muchos funcionarios de la Fed en términos de cuántos aumentos más se necesitan para controlar los precios, mientras que los riesgos de una leve recesión han aumentado. El enfoque principal por ahora sigue siendo la inflación, que sigue siendo demasiado alta y rígida, y un mercado laboral que está demostrando ser cada vez más resistente", explica Michael Hewson, analista jefe de mercado en CMC Markets.

En este sentido, algunos miembros de la Fed consideran que provocará una restricción del crédito que tendrá un impacto similar a nuevas alzas de tipos, aunque las posturas no son unánimes.

"Parece que hay un cierto desconcierto en el seno del FOMC. Lo que sí parece es que la mayoría de sus miembros tienen claro que las tensiones por las que ha atravesado el sector bancario pasarán factura a la economía de EEUU", indican desde Link Securities.

El informe de inflación fue mejor de lo esperado por el lado del IPC general, mientras que la subyacente repuntó ligeramente en el mes, su primer incremento desde el pasado mes de septiembre, algo que también terminó pesando en el ánimo de los inversores.

Este factor ha llevado al mercado a descontar en su mayoría un nuevo aumento de los tipos de interés en 25 puntos básicos en su próxima reunión de mayo. Lo que no está tan claro es si la de mayo será o no la última alza que lleve a cabo la Fed antes de hacer una pausa para comprobar los efectos que su política monetaria más restrictiva está teniendo en la evolución de la economía del país.

La agenda económica de este jueves incluye la publicación de las peticiones semanales por desempleo, que se espera se sitúen en 235.000 reclamos.

"Si bien es más alto de lo que se pensó originalmente hace un par de semanas, las cifras de reclamos deberán aumentar mucho antes de que la Reserva Federal se preocupe por el aumento del desempleo", añade Hewson.

Asimismo, se dará a conocer el índice de precios de producción (IPP), para el que se estima que, tanto la tasa de crecimiento interanual del IPP como la de su subyacente, se hayan moderado en marzo, situándose la primera en el 3,0% y la segunda en el 4,0%, niveles que empiezan a ser mucho más aceptables para las autoridades monetarias.

BUFFET CREE QUE HABRÁ MÁS QUIEBRAS BANCARIAS

Warren Buffett, presidente y director ejecutivo de Berkshire Hathaway cree que habrá más quiebras bancarias en Estados Unidos, pero ha tranquilizado a los depositantes asegurándoles que no perderán su dinero.

"Las quiebras bancarias no se han terminado", ha afirmado, y, aunque se ha mostrado seguro de que los clientes no perderán su dinero durante el próximo año, no se ha mostrado tan optimista con los accionistas de estas entidades. "No salvarán [el Gobierno] a los accionistas", ha resumido.

El magnate ha querido tranquilizar a la población y ha explicado que, a su juicio, las "decisiones estúpidas" de unos directivos bancarios no deberían "asustar" a los ciudadanos.

Esta crisis bancaria marcará la temporada de resultados, que dará comienzo este viernes con las cuentas de los grandes bancos como JP Morgan, Citigroup y Wells Fargo. Los expertos de Bankinter prevén que "la realidad es que se espera un primer trimestre de 2023 francamente malo en Estados Unidos".

OTROS MERCADOS

En otros mercados, el petróleo West Texas cae un 0,3% ($83,03) y el Brent cede un 0,2% ($87,27). Por su parte, el euro se aprecia un 0,22% ($1,1012), y la onza de oro sube un 0,77% ($2.040).

Además, la rentabilidad del bono americano a 10 años avanza al 3,426% y el bitcoin sube un 1,26% ($30.251).