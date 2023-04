Sharecast / Joshua Lawrence via Unsplash

El banco neoyorquino Citi ha aumentado sus ganancias en el primer trimestre del año hasta los 4.606 millones de dólares. Este repunte del beneficio supone un 7% más en tasa interanual (4.306 millones de dólares) y un 83% más respecto al cuarto trimestre de 2022 (2.513 millones de dólares).

“Nuestro sólido y bien gestionado balance fue una fuente de fortaleza para nuestros clientes y seguimos avanzando en la ejecución de nuestra estrategia centrada en nuestros cinco negocios principales interconectados, al tiempo que simplificamos y transformamos la empresa”, ha señalado Jane Fraser, consejera delegada de Citi.

Asimismo, los ingresos de la compañía también han repuntado significativamente hasta los 21.447 millones de dólares. Esta cifra de ventas supone un 12% más en comparación con los 19.186 millones de dólares ingresados entre enero y marzo de 2022 y un 19% más frente a los 18.006 millones de dólares logrados a cierre de diciembre del año pasado. A su vez, la ratio de capital CET1 se ha situado en el 13,4%.

Tras conocerse estas cifras, que han superado las expectativas del consenso, las acciones de Citi han repuntado con ganas en bolsa. Los títulos del banco estadounidense suben por encima del 2% en estos momentos y acumulan un repunte de más del 4% en lo que va de año.

Según Citi, el crecimiento del margen de intereses se vio parcialmente compensado por el descenso de los ingresos no financieros. El aumento de los ingresos netos por intereses, a su vez, se debió al impacto de la subida de los tipos de interés en todos los negocios, incluidos Servicios y Mercados en el Grupo de Clientes Institucionales, así como al fuerte crecimiento de los préstamos medios en Banca Personal de Estados Unidos.

“Los menores ingresos no financieros reflejaron descensos en Banca de Inversión y Mercados en ICG y menores ingresos por productos de inversión en Global Wealth Management”, han añadido desde la compañía.

Por otro lado, Citi ha conseguido contener los costes laborales tras despedir a cientos de trabajadores de las unidades de banca de inversión e hipotecas. Según ha indicado la compañía, los gastos han ascendido a 13.289 millones de dólares, un 1% más respecto al mismo período del año anterior y un 2% más respecto al cuarto trimestre de 2022.

Según ha comunicado la compañía, la reserva total de Citigroup para pérdidas por créditos sobre préstamos ascendía aproximadamente a 17.200 millones de dólares al final del trimestre, con una relación reserva-préstamos financiados del 2,65%, en comparación con los 15.400 millones de dólares, o el 2,35% de los préstamos financiados, al final del período del año anterior.

En cuanto al total de préstamos no productivos, esta magnitud disminuyó un 23% con respecto al ejercicio anterior, hasta 2.600 millones de dólares. Los préstamos no productivos a consumidores disminuyeron un 8%, hasta los 1.400 millones de dólares, y los préstamos no productivos a empresas disminuyeron un 35%, hasta los 1.200 millones de dólares.

Finalmente, los préstamos de Citi al final del trimestre ascendían a 652.000 millones de dólares, un 1% menos que en el mismo periodo del año anterior, mientras que los depósitos se situaron en los 1,3 billones de dólares, prácticamente sin cambios en comparación con el período del año anterior.