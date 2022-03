El bitcoin mantiene el repunte en su precio este miércoles, en medio del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania y de evidencias de que ambos países están usando los criptoactivos para diversos fines relacionados con el ataque ruso y las sanciones internacionales. Las negociaciones con el bitcoin en rublos y grivnas están en máximos, mientras los expertos avisan de que los activos electrónicos pueden constituir un refugio seguro para los rusos.

Todos estos acontecimientos han dado alas a las monedas electrónicas, que se han comportado francamente bien en medio del caos desatado en los mercados financieros globales. Tras las ventas iniciales de la semana pasada, cuando trascendieron las primeras noticias de los ataques, las ballenas defendieron el precio alrededor de 35.000 dólares, desde donde se han recuperado hasta casi 45.000 dólares este martes. En el ethereum el comportamiento ha sido similar, con un máximo el 1 de marzo en 3.000 dólares, mientras la capitalización total supera los 1,9 billones y mira a los 2 billones.

Este miércoles, las dos monedas digitales de mayor capitalización retroceden ligeramente, con el bitcoin sobre los 44.000 y el ether -la unidad de la red Ethereum- por debajo de 3.000 dólares, pero los analistas apuestan a que prosigan las subidas al calor de las tensiones en Ucrania. En concreto, es probable que alcance los 50.000 dólares antes de que finalice este mes, según Nigel Green, deVere Group. "En las últimas 24 horas, el bitcoin subió más de 6.000 dólares en un momento dado hasta superar los 44.000 dólares, su mayor incremento diario desde febrero de 2021", ha señalado, por lo que cree que "podemos esperar ver al Bitcoin alcanzar los 50.000 dólares a finales de este mes".

"Los operadores creen que los habitantes de Rusia y Ucrania están realmente detrás del actual repunte del bitcoin. Pero un factor crucial a tener en cuenta cuando se trata del precio de bitcoin es que si los EEUU comienzan a ver que los rusos están utilizando el bitcoin como un medio para evitar las sanciones, es muy probable que puedan impulsar una acción coordinada para prohibir la moneda digital", apuna Naeem Aslam, jefe de análisis de AvaTrade.

"Prohibir el bitcoin bajo ese escenario traerá una volatilidad mucho mayor al precio. Puede hacer tambalear todo el mercado financiero porque muchas empresas tienen una exposición masiva de sus balances en este activo. Pero, sin duda, es algo a lo que los operadores deben estar atentos", agrega el experto.

Desde el punto de vista del análisis técnico, "todavía es pronto para lanzar las campanas al vuelo, pero qué duda cabe que las sensaciones cada día que pasa son mejores", comenta José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía. "Pero hasta que no salte con claridad por encima de los 46.000 dólares aquí no ha pasado nada", agrega.

Green también se ha referido a algunos informes que sugieren que las instituciones -que aportan un enorme capital, experiencia e influencia en la reputación- son ahora los operadores dominantes de criptodivisas. "A medida que más y más inversores institucionales toman el control del sector, la credibilidad aumenta, los volúmenes de negociación suben y la volatilidad baja, todo esto son buenas noticias para los inversores de a pie".

El director general de deVere ha concluido que los acontecimientos de los últimos días han puesto de relieve las características clave del bitcoin, que incluyen no tener fronteras, no tener permisos, ser resistente a la censura y no ser confiscable.