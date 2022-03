La guerra entre Rusia y Ucrania trae como novedad, por decirlo así, el uso de las criptomonedas. Desde hace unos días, el país gobernado por Volodímir Zelenski está aceptando monedas virtuales para poder hacer así frente al costo militar que supone hacer frente al ejercito ruso en plena invasión del país.

El miércoles, el viceprimer ministro de Ucrania, Mykhailo Fedorov, comentó que la gente puede enviar dogecoin como donación. El Dogecoin es una criptomoneda que inicialmente surgió como una broma y que terminó siendo una 'cripto' inflacionaria porque no tiene límite de emisión. Se la conoce como el 'memecoin' y ha sido objeto de más de un comentario por parte del fundador de Tesla, Elon Musk, en varias ocasiones, lo que ha provocado importantes movimientos en su cotización.

@dogecoin exceeded Russian ruble in value. We start to accept donations in meme coin. Now even meme can support our army and save lives from Russian invaders. $DOGE owners of the world, @elonmusk, @BillyM2k, let's do it. Official $DOGE wallet: DS76K9uJJzQjCFvAbpPGtFerp1qkJoeLwL