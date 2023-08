Third Way Think Tank (Flickr)

La Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos sigue con los activos digitales en el foco. En esta ocasión, el regulador ha ordenado a Impact Theory, una empresa de medios de comunicación con sede en Los Ángeles, que indemnice a los inversores que compraron sus tokens no fungibles (NFT, por sus siglas en inglés) entre octubre y diciembre de 2021.

Esta acción regulatoria se trata de la primera medida en materia de NFT del supervisor estadounidense, que ha argumentado que la oferta de Imapct Theory constituía una oferta de valores no registrada.Según cálculos de la SEC, Impact Theory recaudó aproximadamente 30 millones de dólares de "cientos de inversores" en una venta llamada "Founder's Keys" en la que se distribuyeron NFT de tres niveles distintos.

"La orden concluye que Impact Theory animó a los inversores potenciales a ver la compra de una Founder's Key como una inversión en el negocio, afirmando que los inversores se beneficiarían de sus compras si Impact Theory tenía éxito en sus esfuerzos. Entre otras cosas, Impact Theory hizo hincapié en que estaba "tratando de construir el próximo Disney" y, si tenía éxito, ofrecería un "enorme valor" a los compradores de Founder's Key. La orden concluye que las NFT ofrecidas y vendidas a los inversores eran contratos de inversión y, por tanto, valores. En consecuencia, Impact Theory violó las leyes federales de valores al ofrecer y vender estos valores de criptoactivos al público en una oferta no registrada que no estaba exenta de registro", explica la SEC en su comunicado.

De igual modo, el regulador ha informado que, "sin admitir ni negar las conclusiones de la SEC", Impact Theory aceptó una orden de cese y desistimiento que declara que violó las disposiciones de registro de la Ley de Valores de 1933 y le ordena pagar un total de más de 6,1 millones de dólares en concepto de restitución, intereses de demora y una multa civil.

"La orden también establece un Fondo Justo para devolver el dinero que los inversores perjudicados pagaron para comprar las NFT. Impact Theory acordó destruir todas las Founder's Keys en su posesión o control, publicar un aviso de la orden en sus sitios web y canales de medios sociales, y eliminar cualquier regalía que Impact Theory pudiera recibir de futuras transacciones en el mercado secundario relacionadas con las Founder's Keys", ha añadido el supervisor.

Según NFT Stats, una NFT "Legendary" (el nivel más alto) se vendió por última vez hace dos días por 1.468 dólares, siendo una de las 10 ventas de la última semana. El suministro de tokens es de 13.572, con 4.620 propietarios.

Según Antonia Apps, director de la oficina regional de Nueva York de la Comisión, "en ausencia de una exención válida, las ofertas de valores, cualquiera que sea su forma, deben registrarse, ya que, sin registro, los inversores de todo tipo se ven privados de las protecciones que les brindan las sólidas divulgaciones y otras salvaguardias que desde hace tiempo ofrece nuestra legislación sobre valores".

Por su parte, los comisionados Hester Peirce y Mark Uyeda, subrayaron en su voto particular que "los NFT no eran acciones de una empresa y no generaban ningún tipo de dividendo para los compradores". "Compartimos la preocupación de nuestros colegas por el tipo de bombo publicitario que incita a la gente a gastar casi 30 millones de dólares en NFT aparentemente sin tener una idea clara de cómo los utilizarán, disfrutarán o sacarán provecho de ellos. Esta preocupación legítima, sin embargo, no es base suficiente para atraer el asunto a nuestra jurisdicción", han añadido.