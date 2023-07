Concretamente, PeckShield destaca que el 50% de los NFT robados se suelen vender en los 160 minutos siguientes a ser sustraídos. Blur concentra el 86% de las ventas de NFT robados, mientras que OpenSea le sigue con un 13,76%.

#PeckShieldAlert In June 2023, ~$2.27M worth of #NFTs were stolen, marking a 23% decrease compared to the previous month. Within a span of 160 minutes, half of the stolen NFTs were promptly sold on various marketplaces. The percentage of stolen NFTs initially sold on @blur_io… pic.twitter.com/0bhYs3CzTL