Esta disputa se extiende desde el año pasado y, a través de un escrito dirigido a este tribunal, la SEC ha vuelto a negar que tenga que elaborar este reglamento y ha criticado los argumentos de la compañía.

“La extraordinaria petición de Coinbase de un mandamiento judicial para obligar a la Comisión a actuar sobre la amplia petición de Coinbase de reglamentación en un plazo de siete días no tiene fundamento. La Comisión no ha decidido qué medidas adoptar en relación con esa petición, ni en su totalidad ni en parte, lo cual es totalmente razonable dada la amplitud de la petición de reglamentación y el hecho de que se presentó hace apenas unos meses y fue complementada por Coinbase más recientemente. Del mismo modo, la petición tardía de Coinbase carece de fundamento: aunque Coinbase podría preferir una actuación más rápida de la Comisión, el hecho de que la Comisión esté estudiando la cuestión es razonable dadas las circunstancias. Por todas las razones expuestas en la respuesta de la Comisión, la petición de mandamus debe denegarse”, han argumentado.

No obstante, los abogados de la SEC han indicado que “podrán facilitar al Tribunal un informe de situación, a más tardar el 11 de octubre de 2023”. “La Comisión solicita respetuosamente que, si el Tribunal decide no denegar la petición de mandamus en este momento, el Tribunal no tome ninguna medida sobre la petición antes de la presentación de dicho informe”, añaden.

La respuesta no ha gustado al director jurídico de Coinbase, Paul Grewal, que ha criticado que el regulador “repita la falacia de que no han tomado ninguna decisión sobre nuevas normas criptográficas”. Asimismo, Grewal asegura que “se han negado a comprometerse con ningún plazo a pesar de la orden explícita del tribunal”.

1) they repeat the fallacy that they haven't made any decision on new crypto rules; 2) they refuse to commit to any deadline despite the Court's explicit order; 3) they instead "anticipate" making a "recommendation" in 120 days; and most importantly... 2/5