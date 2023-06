“Los EAU son un centro estratégico clave de crecimiento y negocio para OKX a nivel mundial y en la región, y la empresa tiene previsto ampliar las operaciones de OKX Middle East. Como parte de este esfuerzo, OKX ha abierto una nueva oficina en Dubai World Trade Center, y tratará de ampliar su número de personal de Dubai a 30 con un enfoque en las contrataciones locales y la alta dirección. OKX también planea ampliar sus asociaciones de marca de nueve cifras a los EAU con activaciones y actividades centradas en los clientes”, han explicado en un comunicado.

