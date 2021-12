No se puede jugar con la criptocomunidad. La última ocurrencia de los fanáticos de las criptomonedas ha sido lanzar la mongoose coin, un token basado en una mangosta, al calor del aluvión de bromas desatadas por las declaraciones del representante demócrata por California, Brad Sherman, en el Congreso de EEUU.

Durante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes sobre las criptomonedas celebrado el pasado miércoles, Sherman mencionó la fábula de una anciana que se come animales cada vez más grandes para comerse a los anteriormente tragados. Esto lo comparó con las criptodivisas que se destronan unas a otras ejemplificando con el etheureum desbancando al bitcoin, que a su vez podría ser desplazado por el dogecoin (DOGE), y luego por la hamster coin, según 'CooinTelegraph'.

Cuestionando qué podría hacerle una hipotética mongoose coin a la crypto coin o si podría permanecer siempre con el mismo valor, él mismo respondía: "No lo sé. Me lo acabo de inventar. Es una broma. Aunque lo dije sobre 'Hamster Coin', y luego descubrí que realmente había una 'Hamster Coin'. No es justo comparar el sistema actual de las monedas fiduciarias con lo que aspiran a ser las criptodivisas".

Sus comentarios sobre la moneda aparentemente ficticia han provocado la creación de monedas con la mangosta como protagonista, cuyo precio ha subido desde los comentarios de Sherman y que, además, ha provocado todo tipo de especulaciones sobre lo que podría hacerle esta mangosta a otros animales.

La primera moneda que surgió fue la mongoose coin (MONGOOSE), que tiene una capitalización de mercado total de 18,74 millones de dólares con algo menos de 3.000 tenedores.