En este sentido, uno de sus miembros fundadores ha asegurado, en declaraciones a 'CoinDesk', que el consejo no tiene intención de alterar el software de la criptomoneda y simplemente quiere promover prácticas de energía sostenible y transparencia en la industria.

Yesterday I was pleased to host a meeting between @elonmusk & the leading Bitcoin miners in North America. The miners have agreed to form the Bitcoin Mining Council to promote energy usage transparency & accelerate sustainability initiatives worldwide. https://t.co/EHgLZ9zvDK