Esta última compra eleva las tenencias de la empresa a aproximadamente 140.000 BTC, lo que representa un valor aproximado de 4.000 millones de dólares según los precios actuales. Esta última inversión ha convertido a MicroStrategy en la compañía cotizada con el mayor número de bitcoins en su haber.

MicroStrategy has acquired an additional 1,045 #bitcoin for ~ $29.3M at an average price of $28,016 per bitcoin. As of 4/4/2023 @MicroStrategy holds 140,000 bitcoin acquired for ~$4.17 billion at an average price of $29,803 per bitcoin. $MSTR https://t.co/IBufTxalnv