Los criptoactivos han visto disminuir sensiblemente su volatilidad en las últimas semanas, mientras los inversores incrementan la cautela ante los datos de inflación de EEUU, que se conocerán este miércoles y que ofrecerán una pista sobre cual puede ser la decisión monetaria de la Reserva Federal de EEUU (Fed) en noviembre. El bitcoin, en concreto, ha ido estrechando el rango de precios en el que se ha desplazado durante buena parte de septiembre y lo que llevamos de octubre hasta encajarse entre los 19.000 y 20.000 dólares. Ambos hechos son señales, según analistas, de que se avecina un gran movimiento al alza o a la baja.

Este contexto de menor volatilidad se produce a la vez que el volumen ha ido creciendo, lo que es indicio de rupturas sostenidas, creen los expertos. Esta tesis está siendo apoyada por el índice de volatilidad histórica de bitcoin (BVOL), un indicador dedicado al seguimiento de la volatilidad dentro de su contexto histórico. Actualmente, está en mínimos vistos solo un puñado de veces durante la existencia del bitcoin, comentan desde ‘CoinTelegraph’, citando a Crypto Vikings. Esto es comparable a octubre de 2018, apenas dos meses antes de que se tocara el fondo del mercado bajista del ciclo anterior, en 3.100 dólares.

Los analistas de Crypto Vikings indican que ha estado por debajo del nivel 36 2 veces en el pasado y “después de eso vimos un movimiento muy grande en el mercado”, lo que les lleva a pensar que un momento semejante "está por venir este mes o muy probablemente en noviembre". La gran pregunta es si será alcista o bajista.

El análisis técnico no augura nada bueno. “El bitcoin cotiza peligrosamente cerca de los mínimos anuales que presenta en los 17.620 dólares”, comenta César Nuez, analista de Bolsamanía. La criptomoneda no puede separarse de estos precios y desde hace semanas que no ofrece ni la más mínima señal de fortaleza en su serie de precios. De hecho, los 20.000 dólares han visto como los bajistas ganaban la partida a los alcistas en cada intento de estos últimos por elevar el precio.

“Los mínimos decrecientes vistos en las últimas semanas es una prueba de la debilidad actual del bitcoin. Si al final confirma el abandono de los 17.620 dólares es muy probable que podamos acabar viendo una extensión de las caídas hasta el nivel de los 12.300 dólares”, avisa Nuez. Y añade: “No apreciaremos ni la más mínima señal de fortaleza mientras que se mantenga cotizando por debajo de los 22.655 dólares, si bien el nivel clave se encuentra en los 25.150 dólares. Mientras que se mantenga cotizando por debajo de estos precios lo más normal es que no veamos ni la más mínima señal de fortaleza”.

Por si esto fuera poco, desde ‘Bloomberg’ destacan que un indicador conocido como el ancho de banda de Bollinger se ha reducido al mínimo desde 2020. El ancho de banda es la brecha entre las bandas superior e inferior en un estudio de Bollinger, una forma popular de medir la volatilidad. El ancho de banda se ha estrechado de forma similar otras cinco veces en los últimos dos años, según los datos recopilados por el medio. En cuatro de esas ocasiones, el bitcoin se desplomó casi un 16% en 20 días. La otra vez se vio en octubre de 2020, cuando se embarcó en una subida hasta su máximo histórico de casi 69.000 dólares del año pasado. Por lo tanto, algunos analistas técnicos ven el estrecho ancho de banda de Bollinger como un presagio de un aumento de las oscilaciones del bitcoin y potencialmente una caída de su precio.

En cambio, los expertos de Bank of America indican que “las salidas netas de bitcoins de las plataformas de criptoactivos la semana pasada (las mayores desde mediados de junio), la escasa oferta (los tokens se movieron por última vez hace más de 1 año en máximos históricos) y la acumulación de ballenas indican una presión de venta limitada a corto plazo (alcista)”.

El caos macroeconómico reinante pesa en la moneda digital y hasta que se resuelva, los expertos avisan de que los inversores del mercado de los activos digitales no deben esperar nada nuevo. “Seguimos inmersos en el mercado bajista, y las cosas pueden empeorar antes de mejorar”, sentencia Lark Davis, fundador de The Wealth Mastery.