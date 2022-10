Octubre ha comenzado con buen pie en las principales plazas financieras, tras un septiembre de pesadilla para las bolsas y el mercado de bonos. Y pese a que las criptomonedas parece que están yendo a la suya, los expertos afirman que no habrá movimientos significativos hasta que se resuelva la locura en el frente de la macro y los fundamentales.

Los flancos abiertos no son pocos. A los movimientos de la Reserva Federal de EEUU (Fed) y los rumores de si dará o no un giro a su política monetaria restrictiva de los últimos tiempos, se une el mercado de bonos y el caso de Credit Suisse. El bitcoin ha demostrado estar muy correlacionado con el banco central de EEUU y no se quedará al margen si se produce un evento similar a la quiebra de Lehman Brothers con el citado banco suizo.

“En el lado fundamental, lo que importa es el índice del dólar y la postura de la política monetaria de la Fed”, comenta Naeem Aslam, analista de Avatrade. La fortaleza del dólar estadounidense ha influido en el precio del bitcoin y las criptos y el dato de empleo de EEUU, que pese a mostrar que el empleo sigue ajustado, evidencia que el desempleo decrece, “dará más confianza a la Fed para adoptar un enfoque más agresivo con la política monetaria para controlar la inflación. Este escenario puede no ser saludable para el precio del bitcoin”, indica.

El banco central estadounidense y los rumores acerca de una interrupción de las subidas de los tipos de interés o, al menos, el inicio de su reducción han dado alas a los inversores. “Un giro en este sentido sería alcista para el mercado”, señala Lark Davis, fundador de The Wealth Mastery. El experto también cree que los datos de inflación de EEUU que se publicarán el 13 de octubre serán un acontecimiento clave que moverá el mercado y acabará de dar una idea más clara de si el banco central mantendrá el rumbo o virará el timón.

Todavía en el terreno de la política monetaria, los bancos centrales de Reino Unido, China o Japón se han lanzado a intervenir en el mercado, lo que pone de manifiesto “su voluntad de imprimir dinero”, comenta Davis, una cuestión nada menor y que ilustra en gran medida “la locura” del momento actual, afirma.

A lo anterior se suma que Credit Suisse se encuentra en una situación desesperada. El banco tiene 1,5 billones de activos bajo gestión y se habla de “una quiebra cuyas repercusiones podrían ser catastróficas”. “Muchos otros bancos también están recibiendo grandes golpes, incluyendo Deutsche Bank, que tiene 1,3 billones de activos bajo gestión”, recuerda Davis. “Hay que recordar que muchos de estos bancos están profundamente interconectados y que una crisis en uno de ellos puede propagarse como un incendio”, agrega.

Por último, los expertos también aluden al mal estado del mercado de bonos, que han sufrido la mayor pérdida de valor de mercado de su historia, incluso peor que la de 2008.

“La subida del dólar, el desplome de las acciones y el caos del mercado de bonos indican que algo está a punto de romperse seriamente y que la quiebra de un banco importante, posiblemente dos, podría ser la gota que colma el vaso”, subraya Davis. En el caso de las criptomonedas, hace hincapié en que “seguimos inmersos en el mercado bajista, y las cosas pueden empeorar antes de mejorar”.