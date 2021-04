La inminente entrada en vigor de la regulación turca sobre las criptodivisas, que prohibirá los pagos de bienes y servicios con estos activos con el fin de devolver el control de las transacciones al Gobierno de Recep Tayyip Erdogan, ha sometido a un estricto escrutinio a las plataformas de compraventa del país con dos sonados casos de fraude. Mientras analistas y expertos suman el colapso de dos de los criptobrókers otomanos más importantes a la lista de motivos de la aguda corrección del bitcoin de la semana pasada, el banco central explica que su objetivo primordial es acabar con la fuga de capitales en criptomonedas.

El Gobernador del Banco Central de Turquía, Şahap Kavacıoğlu, ha advertido de que en dos próximas semanas se implementará un nuevo paquete de regulaciones a la criptografía con el fin de evitar una mayor huida de fondos del país. La debilidad de la lira turca, que ha caído a un nuevo mínimo histórico contra el euro, en más de 10,150 liras por euro y planea sobre su peor cambio de todos los tiempos contra el dólar, se halla tras las decisiones del banco central, así como recuperar el control del gobierno en las redes de pago.

Los gobiernos suelen bloquear la salida de riqueza de sus países para proteger sus economías. Y la economía de Turquía tiene problemas. En declaraciones al canal estatal TRT, Kavacıoğlu hizo hincapié en la imperiosa necesidad de tales leyes para contrarrestar la "alarmante" cantidad de fondos que salen del país mediante las criptodivisas. Sin aportar números para respaldar su afirmación, declaró que "ni siquiera sabemos si algunos de los fondos de 'criptos' regresarán".

Eso sí, sus palabras han dejado cierto alivio ya que también ha garantizado que no planea un veto completo a estos activos. "No se puede arreglar nada prohibiendo las cripto y no tenemos intención de hacerlo", ha asegurado.

Los comentarios de Kavacıoğlu se producen menos de una semana antes de que entre en vigor la prohibición prevista para el 30 de abril del uso de criptodivisas para los pagos. El anuncio de la prohibición, que se produjo cuando el uso de criptodivisas en la nación se ha disparado debido a la caída de la lira, provocó las protestas de los opositores políticos del gobierno.

Asimismo, han coincidido con el escándalo de la quiebra de dos brokers de croptomonedas, Vebitcoin y Thodex, que han dejado a cientos de miles de usuarios en la estacada cuando dejaron de operar repentinamente e impidieron a sus clientes retirar fondos. El caso ha dejado, por el momento, un total de 66 detenciones y la fuga del fundador de Thodex, Faruk Fatih Özer, presuntamente, con 2.000 millones de dólares, aunque ante las autoridades albanesas declaró menos de 300.000.

El abogado Oğuz Evren Kılıç, que representa a algunos de los clientes de Thodex, ha manifestado que la regulación de los activos digitales debería haberse aprobado hace mucho tiempo para proteger a los inversores. Este tipo de regulación también puede parapetar a la industria de las criptomonedas de lavmala prensa.

Sin dar detalles sobre las próximas regulaciones, Kavacıoğlu indicó que aclararían la definición legal de las criptodivisas y regularían cómo deben ser almacenadas por las instituciones.