El profundo movimiento correctivo del bitcoin ha sido el gran tema de una semana aciaga para el mercado de las criptodivisas, la peor para la creación de Satoshi Nakamoto en más de un año. El miedo a un mayor escrutinio gubernamental ha ido calando entre los operadores que el jueves pasado recibieron una estocada desde EEUU, al conocerse la propuesta del presidente de los EEUU, Joe Biden, de un nuevo impuesto sobre las ganancias de capital para las rentas más altas, que no hizo más que aumentar la volatilidad en los activos de cifrado. Los analistas se muestran cada vez más convencidos de que las ventas proseguirán hasta el nivel técnico de los 44.000-42.800 dólares. Este lunes, sin embargo, la recuperación es casi del 5%, por encima de 52.000 dólares.

Algunos expertos también miran más allá de estos activos y creen que la aguda caída del bitcoin y las ‘altcoins’ es el síntoma de algo más. “Considerada comúnmente como una moneda”, la más operada de las divisas digitales “también se puede interpretar como un indicador de falta de prudencia”, avisa Hans-Jörg Naumer, analista de Allianz GI. Para el experto, pese a los recientes retrocesos, “el fenómeno del bitcoin sigue siendo fruto de la excesiva liquidez que proporcionan los bancos centrales y se puede considerar un indicador adelantado de burbuja” en los mercados globales. “Además están las cabriolas en el dogecoin”, expone Naumer.

Lo que viene a expresar el economista es: cuando las barbas de las ‘criptos’ veas cortar, pon las de la bolsa a remojar, ya que desde “el punto de vista técnico, los mejores meses del año en los mercados bursátiles están llegando a su fin”. Es el famoso ‘sell in May and go away’ (vende en mayo y márchate), el refrán que no es ninguna ley de mercado, pero que resume la estacionalidad de las bolsas a la perfección y que justifica la disminución del ‘momentum’ después de la temporada, desde un punto de vista histórico, que va de octubre a abril.

“Los indicadores de fuerza relativa muestran un entorno bursátil de sobrecompra en amplias zonas”, prosigue el analista de Allianz GI, algo que Naeem Aslam, de Avatrade, también destacaba esta semana sobre el bitcoin para poner de manifiesto lo exagerado del precio. “La evolución de la inflación y las expectativas de política monetaria asociadas, especialmente con respecto a la Fed, podrían llegar a ser un motivo para vender, al igual que lo serían posibles noticias negativas desde el punto de vista macro”, añade Naumer.

La cuestión es que la estampida de inversores en el bitcoin tiene visos de contagiarse a otros mercados, lo que invita a pensar que las ventas de mayo han llegado de manera anticipada a las criptomonedas. El desplome desde hace una semana es del 21% y se amplía al 25% tomando como referencia el máximo histórico del 14 de abril casi en 65.000 dólares. Por si esto fuera poco, el dominio del bitcoin ha caído por debajo del 50% por primera vez desde 2018, según muestran los datos. La ratio que mide la capitalización del bitcoin sobre el resto de 'altcoins' se ubicó el jueves en el 48%, aunque ya se ha recuperado desde estos niveles.

Varias razones han espoleado las ventas, desde una limpieza de mercado de capitales noveles e inexpertos a que sólo ha entrado una pequeña parte de todo el dinero institucional que se prevé que acabe de invertir, el retroceso del precio es el peor desde marzo de 2020. Pero es el frente regulatorio el que más nerviosos pone a los inversores con numerosas voces que avisan de un mayor escrutinio de las autoridades.

La última amenaza en este ámbito, después de Turquía o India, proviene del gobierno de Biden, que está considerando aumentar el impuesto sobre las ganancias de capital al 39,6% para aquellos que ingresan más de un millón de dólares al año. Las acciones estadounidenses también registraron el jueves su peor día en cinco semanas. Los inversores estadounidenses en el bitcoin, que ha avanzado más del 70% este año a pesar de su reciente retroceso, se enfrentan a un brutal gravamen si venden la criptomoneda después de mantenerla durante más de un año.

La moneda ha sido uno de los activos de mejor rendimiento en los dos últimos años: cualquiera que haya comprado hace un año ha amasado una ganancia de casi el 550%. Para los inversores que compraron en abril de 2019, es aproximadamente del 800%.

Los expertos también avisan que este hecho tiene el potencial de ser el catalizador de más ventas en Wall Street que acabarían por contagiarse al resto de parqués. En cuanto al bitcoin, si no puede volver por encima de los 60.000 dólares en el corto plazo, colapsará, según JP Morgan.