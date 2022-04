En una mesa redonda del Fondo Monetario Internacional (FMI), la ministra de Finanzas de India, Nirmala Sitharaman, ha expresado su preocupación por la naturaleza no regulada de las criptodivisas y ha abogado por una moneda digital dirigida por el banco central (CBDC).

La ministra participó en una mesa redonda de alto nivel sobre "El dinero en la encrucijada" organizada por Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), en Estados Unidos. "La moneda es la que está respaldada por un banco, el banco central del país o el gobierno de ese país. Así que eso todavía no ha ocurrido y va a ocurrir en algún momento de este año", dijo.

Al plantear la preocupación por el blanqueo de dinero en los nuevos activos digitales, dijo que India quería asegurarse de que las criptotransacciones acabaran cumpliendo las normas contra el blanqueo de dinero y no acabaran financiando inadvertidamente ningún tipo de actividad terrorista.

Habló de los riesgos de las monedas digitales o de los activos digitales que existen en el ámbito no gubernamental. "El riesgo que más me preocupa en el ámbito no gubernamental es esencialmente el que trata de las carteras no alojadas en todo el mundo", admitió.

Aprovechó para añadir los desafíos de una regulación global de las criptomonedas puesto que no puede ser llevada a cabo por un solo país. "La tecnología no tiene una solución que sea aceptable para varios soberanos al mismo tiempo aplicable en cada uno de los territorios. Mientras la actividad no gubernamental de los criptoactivos sea a través de carteras no alojadas, la regulación va a ser muy difícil", dijo.

Además, explicando la lógica de la introducción de un impuesto sobre las criptomonedas, Sitharaman dijo que, dado que los volúmenes de este tipo de transacciones eran enormes, no había ningún mecanismo de regulación que los vigilara y no había forma de llevar un control de estas transacciones, el gobierno anunció que los ingresos generados deberían ser gravados con un 30%.

Está convencida de que los pagos transfronterizos se harán efectivos con monedas impulsadas por los bancos centrales y llevarán a una mejor gestión de los grandes pagos entre países.

Para terminar, habló de la creación de India Stack, un habilitador tecnológico de desarrollo propio para albergar innovaciones como las plataformas API. La ministra de Finanzas señaló que el Gobierno indio ha creado una base de datos en la plataforma, que se utiliza para la red de impuestos sobre bienes y servicios, y se ha asegurado de que los sistemas de pago de facturas y la interfaz de pago unificada se hayan creado bajo la pila India.