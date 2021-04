Estos mismos operadores llaman a la calma, recuerdan que la volatilidad es y será una constante de la más operada de las monedas digitales y avisan de que esto no es 2017 de nuevo “ya que los activos de cifrado han mejorado mucho”, subraya Naeem Aslam, analista de Avatrade. Con todo, identifican tres poderosas razones para explicar unas ventas que bien podrían proseguir en una corrección más profunda con miras a los soportes en 51.000 dólares y, por abajo, 44.000 dólares, según identifica José María Rodríguez, analista de 'Bolsamanía'.

Para comenzar, Aslam subraya un motivo ‘bueno’ o positivo que no es otro que “todavía no hemos visto más que una pequeña fracción del dinero institucional entrando en el bitcoin”, comparado con la gran cantidad de inversores minoristas que siguen expuestos en el criptoactivo. La salida a bolsa de Coinbase ha aumentado las probabilidades de que el ansiado fondo cotizado del bitcoin se convierta en una realidad. “Es sólo cuestión de tiempo que recibamos esa noticia”, dice Aslam y “será un nuevo comienzo de una afluencia de dinero institucional”.

Por contra, gran parte de la reciente estampida proviene de bolsillos inexpertos que no saben lo que están comprando y que se han interesado por el bitcoin de oídas, sin investigar los riesgos y comprando al ‘tuntún’, explican fuentes de mercado. “Coincidiendo con el estreno de Coinbase se dejaron llevar por la corriente y se han puesto nerviosos a la primera de cambio”, agregan las mismas fuentes.

De hecho este es el segundo motivo, el realmente peligroso y peor de los tres, según identifica Rodríguez, que no es otro que la “euforia” alrededor del criptoespacio y que se ha podido ver en síntomas como el auge desmesurado y sin obedecer a fundamento alguno de tokens como el ‘dogecoin’ -basado en el meme de un perro-, o la tendencia de los ojos de rayos láser de Twitter. El experto de 'Bolsamanía' reniega de estas modas y reflexiona sobre la proliferación de ‘celebrities’, como Paris Hilton, que en las últimas semanas se han unido a la comunidad que en la red social ha añadido a su foto de perfil rayos láser en los ojos hasta que el bitcoin llegue a 100.000 dólares.

No es el único, el experto Peter Brandt ha calificado en la red social de micro blogging las recientes caídas como la “corrección de los rayos láser en los ojos”, en una clara crítica al incremento de estos perfiles. “Cuantos más ojos con rayos láser hay en Twitter más probabilidades de una corrección en el mercado”, ha escrito. Y ha agregado: “Si queréis que acabe la corrección, libraos de vuestros ojos rojos”.

