Las criptodivisas estaban teniendo un martes apacible cuando, tras la apertura de Wall Street, el Departamento de Justicia (DoJ, por sus siglas en inglés) anunciaba una “acción regulatoria”. Poco después, la Justicia estadounidense comunicaba la paralización de las operaciones del poco conocido ‘exchange’ hongkonés Bitzlato y la detención de su fundador, el ruso Anatoly Legkodymov, acusados de lavado de dinero y financiación.

Según el Departamento de Justicia, la bolsa de criptomonedas ofrecía servicios ‘peer-to-peer’ y albergaba las carteras digitales de delincuentes que compraban y vendían productos ilegales, lo que supuso un total de 700 millones de dólares movilizados en transferencias directas e indirectas en los últimos años con Hydra, uno de los mayores mercados ilegales de la ‘deep web’ que fue cerrado el pasado abril en una acción conjunta entre EEUU y Alemania. La vicefiscal general Lisa Monaco ha señalado que esta ofensiva ha sido la acción más importante contra una red criminal en el espacio de las ‘criptos’ hasta la fecha.

Con todo, la firma de análisis de la blockchain Santiment destaca que los activos digitales han moderado sus caídas tras conocerse esta noticia, ya que “los operadores esperaban que el DoJ estuviera preparando algo más drástico”.

🤷 The #DepartmentOfJustice has taken enforcement against #Bitzlato, a minor Russian #crypto exchange. Speculation led to a -4.1% #Bitcoin price drop as traders feared the DOJ were honing in on something more drastic. Prices have now mildly come back. https://t.co/lcvNfq5Pfq pic.twitter.com/n8JPwfcutM