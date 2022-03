La mayor moneda digital del mundo se ha mantenido el fin de semana en un estrecho rango de negociación, con máximos justo por debajo de 40.000 dólares y mínimos alrededor de 37.000 dólares, presionada por la aversión al riesgo en los mercados globales fruto de la guerra en Ucrania. En cuanto a las 'altcoins', el ethereum sigue alrededor de 2.500 dólares y el resto del mercado deja leves caídas. La capitalización total presenta un retroceso del 1,3% hasta 1,72 billones de dólares, según datos de CoinMarketCap.

Ni siquiera un tuit de Elon Musk asegurando que no piensa vender sus bitcoins, ethereums o dogecoins ha ofrecido el impulso al precio que otras intervenciones en Twitter del fundador de Tesla han imprimido a las monedas digitales. Con todo, sí se ha notado un freno en las caídas, más agudas antes del apunte en la red social del magnate.

As a general principle, for those looking for advice from this thread, it is generally better to own physical things like a home or stock in companies you think make good products, than dollars when inflation is high.



I still own & won’t sell my Bitcoin, Ethereum or Doge fwiw.