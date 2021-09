El mercado de las divisas sigue teñido de rojo este jueves, con el bitcoin incapaz de remontar del todo las recientes caídas provocadas por el movimiento 'sell the news' que desencadenó la implementación con problemas técnicos de la reina de las criptos como moneda de curso legal en El Salvador. Además, el cerco regulatorio en EEUU vuelve a cernirse sobre los criptoactivos después de que la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) haya anunciado que planea demandar a Coibase.

Con todo, la más operada de las monedas digitales parece haberse establecido en torno a 45.000 dólares, tras una jornada de elevada volatilidad y su aspecto técnico apunta a que el desplome del martes no es más que una sana corrección tras el reciente auge. El colapso llevó el precio hasta las inmediaciones de los 43.000 dólares, desde un máximo en 52.853 dólares, según datos de CoinMarketCap y está por ver ahora si la oleada de ventas del martes en el bitcoin es el fin del rebote que había levantado al bitcoin casi un 75% desde finales de julio o sólo una corrección para volver a tomar carrerilla.

En otras 'altcoins', el ethereum también busca estabilidad alrededor de 3.500 dólares, mientras el cardano o la binance coin ceden alrededor del 1,5%. Punto y aparte merece Solana. El token de esta prometedora blockchain, SOL, ha marcado un nuevo hito por encima de 200 dólares, hasta 210 'billetes verdes', ha escalado a la sexta posición en el ránking por capitalización de mercado y sube un 25%. El acumulado total de los activos digitales cede terreno por debajo de 2,1 billones de dólares.

"Acción-fase de reacción. Así es como se mueven los precios en los mercados y en el caso del bitcoin todo es más exagerado, para lo bueno y para lo malo. No podemos descartar que la actual fase correctiva lleve al futuro del bitcoin a la antigua zona de resistencia, ahora soporte, de los 41.500 dólares", apuesta José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamania.

Los fundamentales son otra cosa, especialmente "los temores regulatorios" que "el bitcoin no logra acabar de sacudirse del todo", comenta Edward Moya, analista de Oanda. "Los operadores de criptodivisas están preocupados por la regulación que se espera de la SEC sobre el producto de rentabilidad de Coinbase". En concreto, la comisión de valores y mercados de EEUU planea demandar a la plataforma de compraventa de criptodivisas por el lanzamiento futuro de un producto que permite el préstamo entre usuarios de criptomonedas, según ha informado la propia empresa en su blog corporativo.

Coinbase ha explicado que ha recibido una carta en la que la SEC informa a la compañía de que tiene intención de demandarla por Coinbase Lend. Este producto permite a los usuarios de Coinbase prestar la 'stablecoin' USD Coin a cambio de obtener un rendimiento anual del 4%.

La empresa ha asegurado que no sabe el motivo por el que la SEC planea acciones legales. Coinbase considera que Lend no califica como un "valor", ya que no es una inversión ni un bono. No obstante, el regulador sí piensa que lo es. Ante esta situación, Coinbase ha explicado que no lanzará Lend al menos hasta octubre. En cualquier caso, si la empresa lanza el producto antes de que se resuelva la disputa con la SEC, el regulador planea demandar a la empresa.

Con todo, el experto de Oanda subraya que "la tesis alcista a largo plazo para muchos operadores de criptomonedas no ha cambiado, ya que la adopción se dirige en la dirección correcta y la demanda sigue siendo elevada para las coberturas contra las políticas monetarias y fiscales excesivas". "El nivel de 45.000 dólares debería mantenerse para el bitcoin, pero si se rompe los compradores probablemente esperarán hasta los 40.000 dólares antes de entrar con fuerza", concluye.