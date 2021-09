‘Buy the rumor, sell the news’, el binomio que funciona como máxima de los mercados financieros ha demostrado que el de las criptodivisas no es una excepción. El desplome del martes de los activos digitales responde a varios factores, pero fundamentalmente obedece a una venta masiva a partir de un catalizador, en este caso la entrada en vigor del bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador y los problemas técnicos en su puesta en marcha, que ha servido como excusa para propiciar una corrección en la reina de las criptos y en la mayoría de ‘altcoins’ después de varias jornadas de subidas y con el precio de la principal moneda por capitalización de mercado alrededor de 53.000 dólares.

"Las plataformas de medios sociales fueron muy cautelosas durante el fin de semana ante la posibilidad de que se produjera un desplome tras el gran día de El Salvador", comenta Edward Moya, analista de mercado de Oanda. Algunos inversores probablemente compraron en previsión de que la nación implementara su ley de Bitcoin el 7 de septiembre y luego se movieron para "vender el hecho (“sell the news)”.

Con todo, los expertos coinciden en señalar que las caídas tomaron por sorpresa a la mayoría de operadores, más después de la campaña de plataformas como Reddit y Twitter para comprar la ‘cripto’ en señal de apoyo al movimiento del Gobierno del país centroamericano, que también adquirió unos 400 bitcoins (21.000 millones de dólares) el día antes de la entrada en vigor de la ley aprobada en junio. El colapso llevó el precio hasta las inmediaciones de los 43.000 dólares, desde un máximo en 52.853 dólares, según datos de CoinMarketCap.

El experimento de El Salvador con el bitcoin -la mayor prueba de la utilidad del token en el mundo real- tuvo un comienzo difícil debido a fallos técnicos en la cartera digital oficial, el ‘Chivo’, que más tarde parecieron resolverse, informa ‘Bloomberg’. El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, anunció en Twitter que el país tiene ahora 550 bitcoins después de comprar en las caídas del martes, de las que parece remontar este miércoles hasta 47.000 dólares.

