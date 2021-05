Caídas que van de moderadas a notables para las principales criptodivisas por capitalización de mercado este viernes, tras las noticias que vienen desde el frente regulatorio en EEUU. El bitcoin borra las ganancias del jueves y vuelve a batallar por la marca de 55.000 dólares, mientras el ethereum cede algo de terreno desde el máximo histórico sobre los 3.500 dólares que volvió a visitar el jueves. El ripple, que fue una de las protagonistas de la sesión anterior con alzas del 20% cae alrededor de un 10% y el dogecoin confirma su estancamiento y retroceso por debajo del precio de 0,6 dólares.

La corrección se produce después de que el presidente de la CNMV estadounidense, la Securities and Exchange Commission (SEC), Gary Gensler, apuntara directamente el mercado de las criptodivisas el jueves, en su primera comparecencia pública desde que fue nombrado en el cargo. En concreto, ha señalado que el mercado de los criptoactivos, con una capitalización que oscila sobre los 2,3 y 2,4 billones de dólares, necesita más protección para los inversores en EEUU, incluyendo una posible regulación de las bolsas de criptodivisas.

Gensler dijo que la autoridad de la SEC se limita a los valores y productos o gestores de activos que podrían invertir en criptodivisas. Sin embargo, sugirió que el Congreso podría desempeñar un papel en la aportación de una mayor claridad regulatoria, especialmente en torno a las plataformas de compraventa de criptomonedas.

"Ahora mismo estas plataformas no tienen un marco regulatorio en la SEC o en nuestra agencia hermana, la Commodity Futures Trading Commission", dijo. "Ahora mismo no hay un regulador del mercado en torno a estas bolsas de criptomonedas y, por tanto, no hay realmente ninguna protección en torno al fraude o la manipulación". El presidente del supervisor de los mercados estadounidense también señaló que el marco normativo de la custodia de ‘criptos’ “espera que siga adelante”.

Eso sí, Gensler no especificó cómo podrían ser las regulaciones en torno a las criptobolsas, lo que ha dejado una sensación de incertidumbre en un mercado ya de por sí volátil que eclipsa el marcado interés institucional en estos activos. El jueves trascendió la noticia de que la plataforma de comercio electrónico Mercado Libre ha comprado casi 8 millones de dólares en bitcoins como parte de su tesorería, lo que la ha convertido en la empresa cotizada número 36 en añadir criptomonedas a su balance y la primera que lo hace en Latinoamérica.

Las noticias positivas de las últimas horas también incluyen que Goldman Sachs comenzará a ofrecer derivados del bitcoin a los inversores o que First Trust Advisors y SkyBridge Capital han nombrado a la firma NYDIG como custodios de su ETF del bitcoin que espera aprobación de la SEC. Esta última empresa está creando acuerdos “con cientos de bancos de EEUU” para que sus clientes puedan realizar operaciones de todo tipo con el bitcoin.

FED: LAS ‘CRIPTOS’ SON UNA AMENAZA AL SISTEMA FINANCIERO

Sin embargo, todavía en el marco regulatorio, la Reserva Federal de EEUU (Fed) ha revelado que las criptodivisas y las stablecoins son percibidas como una amenaza potencial para la estabilidad del sistema financiero actual. Aproximadamente el 20% de los 24 profesionales con los que contactó la Reserva Federal entre brókers, inversores, políticos y académicos, mencionaron las "criptomonedas/stablecoins" como un riesgo potencial para la estabilidad financiera. La encuesta se incluyó en el último informe semestral de la Fed sobre la estabilidad financiera, publicado el jueves.

Esa evaluación se hizo eco de la observación del presidente de la Fed, Jerome Powell, la semana pasada de que "se están viendo cosas en los mercados de capitales que son un poco espumosas”.