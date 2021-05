Estamos en temporada de ‘altcoins’. Con esta afirmación, cada vez más extendida en el mercado de las criptodivisas, analistas e inversores explican el trasvase de interés, capitales y subidas en las últimas jornadas del bitcoin al resto de tokens alternativos de este floreciente mercado, que se materializa en récords para las criptomonedas más operadas. Mientras tanto, la reina de las criptos se queda al margen y ve cómo su dominio va perdiendo cuota y apenas rebasa el 45% -a inicios de año rondaba el 70%-. Con todo, la moneda digital de mayor valor se mantiene en terreno positivo desde hace una semana y ronda los 57.000 dólares este jueves.

Al mismo tiempo que los operadores apoyan especialmente al ethereum y a la 'criptoparodia' dogecoin, los entusiastas de la creación de Satoshi Nakamoto no pierden la esperanza y auguran que se prepara para volver a las subidas en cuanto acabe el período de consolidación actual. Pero no será en el corto plazo, ya que “seguirá batallando por debajo de 60.000 dólares mientras los inversores diversifican sus carteras con la entrada de otros tokens”, explica Edward Moya, analista de Oanda, “en busca de la siguiente operación en que uno de estos activos multiplique su valor por 10”.

El experto atribuye a este motivo que la burbuja del dogecoin no haya estallado aún. El alza de la moneda criptográfica inspirada en el meme de un perro no obedece a otra cosa que a rumores y especulaciones, especialmente sobre la aparición del fundador de Tesla, Elon Musk, en el programa Saturday Night Live. La expectación es elevadísima en torno a su participación en el show el 8 de mayo ya que se contempla que hable sobre este token. Además, las plataformas de compraventa de activos eToro y Gemini han añadido el dogecoin permitiendo a sus usuarios operar con este activo digital. El resultado es historia en el mundo ‘cripto’: subidas del 50% en 24 horas y de más del 1000% en lo que va del año hasta casi 0,7 dólares, pese a que corrige hasta 0,6 dólares. A inicios de enero su valor no era ni de un céntimo de dólar.

“La burbuja del dogecoin ya debería haber estallado, pero el interés institucional está tratando de aprovechar este impulso y eso podría apoyarla aún más al alza”, explica Moya. En cuanto al ethereum, fija como objetivo superar los 3.500 dólares y su protagonismo está respaldado por unos sólidos fundamentales, ya que su blockchain será usada y adoptada a nivel mundial para desarrollos tecnológicos de todo tipo. Desde las finanzas descentralizadas (DeFi en inglés), a los Non Fungible Tokens (NFT) o su uso para emisiones de bonos, sus aplicaciones son infinitas, aseguran los expertos.

Pero al margen de las dos grandes ‘criptos’- con permiso del bitcoin- otras ‘altcoins’ - han gozado de una renovada criptomanía, en un claro síntoma de que se está asistiendo a un renovado interés en el resto de tokens. Este fenómeno se produce cuando los capitales se trasvasan desde el bitcoin a otras monedas online y se ven subidas tan estratosféricas como la del dogecoin, que acumula un alza del 150% en los siete días precedentes.

El dash, el ethereum classic, force DAO, tierion o viejas conocidas del mercado como el litecoin acumulan avances que van del 30% al 130% en el plazo de una semana. este jueves destaca también el ripple, que sube más de un 20% y supera los 1,71 dólares. Sin embargo, el token que ha acaparado más atención en las últimas horas ha sido el ethereum classic -una escisión del ethereum- que acumula subidas del 50%.

Estos datos corroboran que estamos en plena ‘altcoin season’, que se produce cuando el 75% de las criptomonedas más operadas tienen mejores rendimientos que el bitcoin en los últimos 90 días. De hecho, según el índice de referencia Blockchaincenter.net el mercado está de lleno en este período, con rendimientos destacadísmos como el de la binance coin o el propio dogecoin de más del 1000% respecto al bitcoin.

La gran referencia para este escenario fue entre 2017 y 2018, coincidiendo con la carrera alcista que acercó en aquel momento al bitcoin a los 20.000 dólares en diciembre de 2017. Las temporadas de las altcoins no han sido una rareza, aunque desde 2017 a la fecha se han ido haciendo cada vez menos comunes. El último pico de dominio de otras criptomonedas, según muestra el índice, fue a mediados de agosto de 2020. En ese momento, un 89% de las altcoins superaba el rendimiento de BTC, probablemente coincidiendo con la fiebre de las finanzas descentralizadas (DeFi).