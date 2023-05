Las criptomonedas no están siendo ajenas a la última quiebra bancaria. El bitcoin (BTC) cotiza plano tras perder un 2% en las últimas 24 horas y trata de mantener los 28.000 dólares. Por su parte, el ethereum (ETH) tampoco se decanta por una dirección clara después de haber cedido un 1% en el último día y se sitúa ligeramente por encima de los 1.800 dólares.

Edward Moya, analista sénior de mercados de Oanda, ha destacado que la rápida respuesta a la implosión de First Republic Bank ha mostrado que el sector bancario es más resiliente de lo esperado por el mercado. “Parece que el sistema bancario de Estados Unidos tiene un manual para hacer frente a la próxima crisis bancaria cuando surja, lo que en cierto modo reduce el interés por las criptomonedas”, explica este experto.

Así lo demuestra el cambio de rumbo en el precio de las ‘criptos’. Los activos digitales construyeron un buen momento sobre las malas cifras de First Republic, en lo que parecía una repetición del episodio vivido en marzo con las quiebras de Silicon Valley Bank, Signature Bank y Silvergate Bank, pero finalmente ha sido incapaz de romper la importante resistencia técnica que presenta en los 30.000-31.000 dólares.

“El bitcoin se ha mantenido por debajo de los 30.000 dólares, que es un nivel de resistencia clave, pero aún no ha tenido que probar ningún soporte importante”, señala Joe DiPasquale, CEO de BitBull Capital. “Los intentos de superar los 30.000 dólares esta semana no han logrado un máximo más alto, lo que debería preocupar a los alcistas. En general, no nos sorprendería ver al líder del mercado probando los 25.000 dólares en los próximos días, especialmente después de la decisión de la Fed”, añade.

En este sentido, la Reserva Federal (Fed) ha comenzado este martes la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) y dará mañana una decisión sobre hacia adónde irán los tipos de interés oficiales. En estos momentos, el mercado prácticamente da por hecho que subirán 25 puntos básicos hasta el rango de los 500-525 puntos básicos. La herramienta FedWatch de CME da un 95% de probabilidad a este escenario.

“Los operadores entienden que la mayoría de estas quiebras (de bancos) se deben a los tipos de interés 'ultraelevados', pero lo interesante es que la quiebra de este banco no cambiará nada para la Reserva Federal, ya que seguirá con sus planes normales y se prevé otra subida de los tipos de interés de 25 puntos básicos”, explica Naeem Aslam, director de inversiones de Zaye Capital Markets, al tiempo que subraya que “lo importante ahora es ver cómo será su trayectoria futura”.

En el resto del mercado, caídas generalizadas. Ninguno de los principales ‘tokens’ del mercado de ‘altcoins’ registra ganancias a estas horas, con polygon (MATIC) y polkadot (DOT) liderando las caídas con recortes de más del 2%.