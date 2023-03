“Ripple tenía cierta exposición a SVB: era un socio bancario y mantenía parte de nuestro saldo en efectivo. Afortunadamente, no esperamos ningún trastorno en nuestra actividad diaria y ya tenemos la mayoría de nuestros dólares en una red más amplia de socios bancarios”, explicó en su cuenta de Twitter.

Setting the record straight on SVB Qs:



Ripple had some exposure to SVB – it was a banking partner, and held some of our cash balance. Fortunately, we expect NO disruption to our day-to-day business, and already held a majority of our USD w/ a broader network of bank partners.