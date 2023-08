Caídas en el mercado de las criptomonedas. El bitcoin (BTC) cede alrededor de un 1,6% en las últimas 24 horas y pierde los 29.000 dólares y el ethereum (ETH) se deja cerca de un 2% y se acerca peligrosamente a los 1.800 dólares.

Para Callie Cox, analista de eToro, los últimos movimientos reflejan que la estacionalidad está pasándole factura a los grandes criptoactivos. "Los patrones estacionales que vemos muestran que los precios del bitcoin han sido un poco más débiles en agosto y septiembre. La gente se está yendo a la playa; no están mirando sus carteras o negociando sus carteras", destaca esta experta en una entrevista concedida a 'CoinDesk TV'.

Sea como fuere, lo cierto es que el bitcoin viene de cerrar uno de los peores meses del año. En julio, la criptomoneda reina perdió un 4% tras recibir varios impulsos en junio que auguraban un buen mes para el mayor activo digital del mundo, el cual ha rendido históricamente bien en el séptimo mes del año.

No obstante, la falta de noticias sobre los fondos cotizados (ETF, por sus siglas en inglés) de bitcoin al contado de Binance y otros gigantes de las finanzas tradicionales y la sobrevaloración que provocó la victoria parcial de Ripple ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) ha terminado volviéndose en contra de las 'criptos'.

Lo más destacado en las últimas jornadas ha sido la brecha de seguridad que ha experimentado el 'token' Curve (CRV), vinculado a la criptobolsa Curve Finance. La criptomoneda fue víctima de un 'exploit' en su lenguaje de programación que desvió alrededor de 70 millones de dólares de los usuarios. Tras este incidente, el valor de la 'cripto' cayó en picado y se ha desplomado un 20%

Parte de la razón por la que el mercado está reaccionando de tal manera se debe a una posición de préstamo que mantiene el fundador Michael Egorov en el protocolo de préstamos Aave. Egorov tiene actualmente una posición de préstamo de 168 millones de dólares en Aave garantizada por CRV, que está a punto de liquidarse. Si se liquidara, la rápida caída de los precios provocaría una serie de liquidaciones en cascada, y los activos liquidados inundarían el mercado. El valor total de los activos bloqueados en Curve cayó a 2.100 millones de dólares desde los 3.700 millones de dólares, ya que muchos inversores retiraron fondos por precaución.

Por otro lado, el consejero delegado de Coinbase, Brian Armstrong, ha reconocido en una entrevista concedida al diario británico 'Financial Times' que la SEC les instó a dejar de negociar todas las criptomonedas que no fueran bitcoin antes de presentar la demanda contra el 'exchange'.

"Volvieron a nosotros y nos dijeron... creemos que todos los activos que no sean bitcoin son valores. Y les preguntamos cómo llegaban a esa conclusión, porque esa no es nuestra interpretación de la ley. Y nos dijeron que no se lo íbamos a explicar, que tenían que retirar de la lista todos los activos que no fueran bitcoin. De alguna manera hizo que fuera una elección fácil...vayamos a los tribunales y averigüemos lo que dicen", explicó el CEO de la criptobolsa cotizada.

En el resto del mercado, caídas entre las grandes 'altcoins'. Binance coin (BNB) destaca en el lado positivo subiendo un 0,4%, mientras que ripple (XRP), cardano (ADA) o dogecoin (DOGE) recortan más de un 2%.