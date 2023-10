Las criptomonedas se relajan tras las últimas subidas. El bitcoin (BTC) retrocede hasta los 34.100 dólares, mientras que el ethereum (ETH) cede algo más de un 3% en las últimas 24 horas y se sitúa justo por debajo de los 1.800 dólares.

En los últimos días, la criptomoneda reina rebasó los 35.000 dólares impulsada por el creciente optimismo en torno a la aprobación de los fondos cotizados (ETF, por sus siglas en inglés) al contado propuestos por BlackRock y otra decena de compañías. Ello provocó que la criptomoneda reina no solo marcase nuevos máximos anuales, sino que reforzara su domino (capitalización sobre el resto del mercado) hasta el 54%, máximos de los últimos 30 meses, y llevase el sentimiento inversor hasta niveles no vistos desde que marcara máximos históricos en 69.000 dólares en noviembre de 2021.

Como venimos diciendo y reflejan los datos, el sentimiento que rodea al mercado no puede ser más positivo. Numerosos expertos pronostican que la aprobación de estos productos de inversión desatará una ola de interés institucional en las criptomonedas en su conjunto y las últimas subidas no son más que un anticipo de lo que se viene; por ejemplo, Matrixport ha reiterado que ve al BTC en 125.000 dólares para finales de 2024 y Jamie Coutts, analista de Bloomberg, resalta que este movimiento recuerda al que dio inicio al último mercado alcista.

A su vez, otros analistas de mercado destacan que la moderación del rally no es más que una consolidación del precio en los actuales niveles antes de volver a dispararse hasta los 40.000 dólares (o más) en las próximas semanas.

Sin embargo, no todo el mundo es igual de positivo. Otros estrategas creen que las recientes subidas son, cuanto menos, "exageradas" ya que los fundamentos del mercado no se corresponden con la importante mejora de los precios en la mayoría de grandes tokens. Samer Hasn, analista de mercados de XS.com, apunta que la calma está volviendo al mercado porque los inversores están "dándose cuenta" de que el lanzamiento no solo "no es inminente", sino que están poniendo el foco "en la cuestión principal que obstaculiza" el crecimiento del sector: la regulación.

Según este experto, las trifulcas legales entre la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) y diversas empresas del sector como Binance, Coinbase o Ripple Labs será mucho más larga de lo que el consenso estima. De hecho, varios expertos legales en el espacio de las criptomonedas pronostican que estos conflictos van a tender a escalar antes que a llegar a un acuerdo para resolver los distintos casos. Paralelamente, el presidente del regulador, Gary Gensler, ha vuelto a criticar a los activos digitales, subrayando que son "contratos de inversión", a pesar de la derrota parcial en el 'caso Ripple', y que la falta de regulación de los mercados financieros provocó numerosos casos de fraude, quiebra y blanqueo de capitales en su día.

"Creo que lo que digan y hagan los actores, los responsables y los informados sobre la evolución judicial y legislativa debería recibir toda la atención de los inversores, en lugar de esperar el lanzamiento inmediato de ETF o la próxima reducción a la mitad ('halving') de BTC y otras cosas", destaca Hasn, al tiempo que ha indicado que "la falta de resolución de las disputas judiciales y de clarificación de las características del entorno legislativo que rodea al mercado de las criptomonedas obstaculizará el crecimiento sostenible y la adopción generalizada de esta tecnología".

"El lanzamiento de fondos de BTC al contado puede impulsar la demanda de bitcoin, y la reducción a la mitad reducirá el crecimiento de su oferta. Sí, esto es cierto. Sin embargo, esto no significa de ninguna manera que vayamos a ver niveles imaginarios como se está hablando. Recordemos lo que ocurre en el mercado bursátil, donde la empresa puede recomprar acciones para sostener el precio, y un porcentaje sustancial de las acciones en circulación puede ser adquirido por gestores de activos para incluirlas en ETFs, pero esto no significa que el precio de la acción vaya a subir hasta el infinito. Más bien puede ocurrir exactamente lo contrario, por muchas razones. Los fundamentos, la estructura y un entorno normativo claro determinarán el futuro de este mercado y hacia dónde se dirigirá", concluye este experto.

Por técnico, César Nuez, analista de Bolsamanía, subraya que se ha confirmado una figura de cambio de tendencia tras apoyarse en la media de 200 sesiones. "A corto plazo está a punto de cubrir el hueco bajista que se dejara en los 36.065 dólares. En cuanto anule este hueco, parece probable que podamos acabar viendo una extensión de las subidas hasta el nivel de los 40.000 dólares. El primer nivel de soporte se encuentra en los 32.000 dólares. No sería raro que buscara apoyo en estos precios antes de continuar con su escalada alcista", apunta.

En el resto del mercado, moderación del rally en la mayoría de 'altcoins'. Destacan las alzas de casi el 3% en la solana (SOL).