¿Punto final al caso Ripple? Todavía no, pero podría estar cerca. La Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) ha retirado todos los cargos contra los directivos de la compañía de criptomonedas, el CEO Brad Garlinghouse y el presidente ejecutivo Chris Larsen.

Según un documento presentado el jueves por la tarde, las partes acordaron desestimar voluntariamente los cargos de complicidad contra los dos ejecutivos con perjuicio, lo que significa que no se pueden volver a presentar. No obstante, la SEC seguirá adelante con sus demandas contra Ripple.

"La SEC y Ripple tienen la intención de reunirse y consultar sobre un posible calendario de sesiones informativas con respecto a la cuestión pendiente en el caso –qué remedios son apropiados contra Ripple por sus violaciones de la Sección 5 con respecto a sus ventas institucionales de XRP– y respetuosamente solicitan hasta el 9 de noviembre de 2023 para proponer dicho calendario al tribunal o, si las partes no pueden llegar a un acuerdo, para solicitar un calendario de sesiones informativas del tribunal sobre una base impugnada", ha indicado el regulador en su escrito.

En respuesta a este documento, el director jurídico de Ripple, Stuart Alderoty, calificó la medida de "rendición por parte de la SEC" y la persecución a la compañía de "absurda escenificación teatral". Por su parte, Garlinghouse, se ha mostrado más crítico y ha asegurado que "durante casi tres años, Chris y yo hemos sido objeto de acusaciones infundadas por parte de un regulador deshonesto con una agenda política".

"En lugar de buscar a los criminales que robaban fondos de clientes en bolsas 'offshore' que cortejaban el favor político, la SEC fue tras los buenos", añadió el CEO de Ripple.

La noticia impulsó el precio de XRP, que cerró su mejor jornada en tres meses tras conseguir repuntar por encima del 6% hasta los 51 centavos. Según datos de Coinalyze, los compradores del mercado al contado probablemente impulsaron el repunt, ya que el delta de volumen acumulado (CVD, por sus siglas en inglés) en los intercambios al contado aumentó junto con el precio de XRP, lo que indica una entrada neta en el mercado. Se dice que los repuntes impulsados por el mercado al contado son más sostenibles que los impulsados por los operadores de apalancamiento.

Cabe recordar que Ripple se anotó una victoria parcial ante la SEC después de que los tribunales dictaminaran el pasado julio que la venta programática de XRP a través de 'exchanges' y algoritmos a inversores minoristas no constituía la venta de valores no registrados. Según la Justicia estadounidense, la SEC no podía decir con absoluta certeza que los inversores especulativos tenían "una expectativa razonable de ganancias que se derivarían de los esfuerzos empresariales o de gestión de otros". No obstante, la venta a inversores institucionales sí pudo incumplir las leyes de valores, según reconoció la jueza encargada del caso.

A principios de mes, los tribunales desestimaron el recurso de apelación de la SEC a este veredicto al entender que el regulador no había conseguido demostrar que había una "cuestión de derecho determinante", "motivos sustanciales para la diferencia de opinión" o que "una apelación inmediata pueda adelantar materialmente la terminación definitiva del litigio".