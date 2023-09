fabrikasimf on Freepik

Rebote moderado en el mercado de las criptomonedas. Aunque en estos momentos cotizan con leves caídas, tanto el bitcoin (BTC) como el ethereum (ETH) han subido en las últimas 24 horas hasta situarse en los 26.400 y los 1.610 dólares, respectivamente. En concreto, la mayor 'altcoin' ha remontado por encima del 1%.

Esto, a pesar de la escalada de los bonos y de la fortaleza del dólar estadounidense. La perspectiva de una Reserva Federal (Fed) más dura de lo previsto ha impulsado al 'billete verde', que ha alcanzado máximos de los últimos 10 meses, mientras que la deuda ha escalado hasta niveles no vistos en más de una década a uno y otro lado del Atlántico. Pese a ello, el consenso sigue esperando que el banco central estadounidense no vuelva a subir los tipos de interés en las dos reuniones que tiene por delante en lo que queda de 2023.

Pero, si el dólar gana fuerza, la deuda sube y el apetito por el riesgo disminuye, ¿por qué repuntan las criptos? Según algunos analistas, esto se puede deber a los movimientos en el mercado al contado, lo que habría desencadenado ciertas compras y, en última instancia, la compresión de posiciones cortas con los bajistas cubriendo sus apuestas, lo que explicaría el repunte de los activos digitales en las últimas horas.

No obstante, Michael Hewson, analista jefe de mercados de CMC Markets UK, destaca que "la acción de los precios parece anormalmente limitada en estos momentos". "La impresión de un día en bitcoin se situó en sólo el 14,98% en comparación con el 28,25% para el mes, un patrón que se repite a través de otros tokens. Dados los límites aplicados a la venta de liquidación de FTX, parece poco probable que la liquidez adicional que está proporcionando sea suficiente para arrastrar la volatilidad a la baja hasta ahora", apunta.

De su lado, Rania Gule, analista de mercados de XS.com, subraya la caída "significativa" en los volúmenes de negociación de la criptomoneda reina. Este descenso, indica, se ha extendido durante los últimos meses, con volúmenes diarios de negociación que han alcanzado niveles no vistos desde 2018. "Además, hemos observado que las transacciones de intercambio de BTC en el mercado extrabursátil han fluctuado entre 8.000 y 15.000 dólares en la última semana, un marcado contraste con el precio promedio diario de BTC. Este descenso en el volumen coincide con el movimiento del precio de BTC que se ha mantenido dentro del rango de 25.000 a 26.000 dólares durante varios meses", agrega.

" A pesar de la caída en los volúmenes de negociación, parece que los poseedores de bitcoin se aferran a sus inversiones actuales. No buscan beneficios rápidos mediante operaciones a corto plazo, sino que consideran el BTC y otras criptodivisas como inversiones a largo plazo. Estos inversores están más interesados en mantener sus criptoactivos, creyendo en su valor futuro en lugar de vender a la primera señal de beneficio potencial", explica Gule.

En este sentido, datos recientes de la plataforma de análisis de criptomonedas IntoTheBlock indican que los titulares de BTC a largo plazo siguen manteniendo sus activos a pesar de las perturbaciones del mercado. Los titulares a largo plazo son inversores y empresas que compraron sus criptodivisas hace al menos un año. Actualmente poseen 13,44 millones de tokens, lo que representa el 69% de la oferta circulante en el mercado.

"Desde mi punto de vista, la caída de los volúmenes de negociación y el cambio hacia la tenencia a largo plazo se producen en un momento en el que el precio de bitcoin se está estabilizando en torno a los 26.000 dólares. Los tenedores de BTC a corto plazo están actualmente reteniendo sus fondos, incurriendo en pérdidas no realizadas a medida que la base de coste se eleva por encima del precio al contado actual. Como resultado de estos factores, el interés por bitcoin como inversión a corto y medio plazo ha disminuido, lo que se ha hecho evidente en las recientes caídas de los índices bursátiles estadounidenses, en particular el Nasdaq y el S&P 500. El interés por poseer e invertir en BTC entre los nuevos inversores sigue siendo bajo en medio de la actual incertidumbre económica y la inestabilidad global de los mercados y las condiciones económicas", sentencia Gule.

En el plano empresarial, destacar la salida de Binance de Rusia y las informaciones que apuntan a que la criptobolsa Kraken estaría estudiando incorporar trading de acciones tradicionales a su plataforma. Asimismo, ayer compareció en el Congreso el presidente de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés), Gary Gensler, el cual volvió a criticar duramente a las criptomonedas. No obstante, Gensler reconoció que bitcoin no era un valor, por lo que no puede ser regulado con las actuales leyes que tiene la SEC.

En el resto del mercado, destacan las subidas en la solana (SOL) y en toncoin (TON), que remonta por encima del 4%.