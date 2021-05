En plena corrección del mercado de las criptodivisas, que apuntan a una consolidación de los precios entre 40.000 y 50.000 dólares que podrá durar hasta pasados mediado de junio, según Michael Novogratz, consejero delegado de Galaxy Digital, un analista destaca por ser el más alcista de la clase. El ex Goldman Sachs y popular defensor de las criptodivisas, Raoul Pal, ha salido a la palestra a defender un objetivo para el bitcoin a un año vista que se lleva la palma de los osados. Según asegura, alcanzará los 250.000 dólares en los próximos 12 meses.

"Creo que el bitcoin superará los 250.000 dólares en el transcurso de 12 meses y el ethereum superará los 20.000 dólares", ha asegurado a MarketWatch el director ejecutivo de Global Macro Investor y cofundador de Real Vision financial y Crypto TV.

Como gasolina a esta subida, pal cree que la aprobación de un esperado fondo cotizado en Wall Street será "combustible para cohetes" para los activos digitales. Previsiblemente, la Securities and Excahnge Commission (SEC) de EEUU dará por fin luz verde al primero o a más de uno de estos vehículos "en septiembre", aventura. Una vez que eso ocurra, "todo el mercado de criptomonedas se elevará a medida que los precios suban debido a las nuevas fuentes de demanda de los asesores de inversión y de los gestores de activos", ha argumentado Pal.

"El problema para los inversores habituales es que no tienen forma de acceder a las criptomonedas sin crear un nuevo monedero y cuentas en una bolsa con la que no están familiarizados. Y la mayoría de los asesores de inversión registrados no tienen el mandato de comprar criptomonedas", dijo Pal.

Novogratz también cree que este hecho será "el próximo catalizador de los precios", pero ubica la aprobación de estos fondos hacia finales de este año o inicios del próximo.

En cuanto al precio, los 250.000 también son el objetivo de otras firmas de inversión, pero en el horizonte de los próximos cinco años. Mark Yusko, de Morgan Creek Capital Management, quien pronostica este precio en el próximo lustro, tomando como referencia el valor del oro. Para el director de esta firma de inversiones el bitcoin es mucho más que un mero depósito de valor y augura que habrá cada vez una mayor adopción de la cripto . "Es una red y las redes crecen de forma exponencial. Esta es la red más rápida de la historia en alcanzar un billón de dólares de valor, comparado con las FAANGS que tardaron de 15 a 20 años dependiendo de cuál mires".

"Lo que se pasa por alto es que se trata de una evolución tecnológica de la potencia informática que no va a desaparecer", aseguró a la 'CNBC'. "Es una poderosa red de computación que se va a convertir en el protocolo del Internet del valor", sentencia.