El mercado de las criptomonedas mantiene su expectación ante el evento conocido como 'La Fusión' ('The Merge'), que llevará la cadena de bloques Ethereum a una nueva etapa. Casi todo el mundo a estas alturas tiene claro que la actualización de la red del ether consiste en una transición de protocolo del actual prueba de trabajo (en inglés proof of work -PoW-) al modelo de prueba de participación (PoS por sus siglas en inglés -proof of stake-). O lo que es lo mismo, que cambiará su sistema de minado y mantenimiento de la red del modelo que ahora usa el bitcoin, y que ha sido criticado por su impacto medioambiental, a otro menos contaminante y que usan algunos de sus mayores competidores.