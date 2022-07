El cofundador de Ethereum, Vitalik Buterin, dijo en una entrevista que "hasta que 'The Merge' ('La Fusión') se produzca el evento no está descontado por el mercado", no sólo en términos de mercado sino también en términos psicológicos y narrativos. Lo más probable es que la esperada fusión se realice el 19 de septiembre y que no se produzca inmediatamente una transición a prueba de participación (Proof of Stake -PoS-) completa con la fusión de Ethereum Mainnet y Beacon Chain, según fuentes de 'CoinGape'.